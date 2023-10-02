全球金融情勢 面臨三壓力

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
利率預期「較高、更久」，第4季全球金融情勢承受「三緊」壓力。（路透）
利率預期「較高、更久」，第4季全球金融情勢承受「三緊」壓力。（路透）

由於利率可能將進入「更高更久（higher for longer）」的新時代，令投資人心情難以淡定。兩周前美國聯準會（Fed）暗示，整個2024年利率仍將維持與目前類似的水位，已導致股市下挫，公債殖利率上升以及美元升值，使全球金融情勢承受「三緊」壓力。

華爾街日報報導，隨著第4季來臨，美股標普500指數今年來雖仍上漲12%，但投資人上半年的激情已大致消失。之前投資人知道利率可能持續居高，卻仍選擇忽略此事，但現在心態已大不相同。

在公債市場方面，去年經歷過恐怖的下跌後，投資機構原本認為今年會好得多，結果大錯特錯。7月起由於陸續公布的經濟數據比預估強，使投資機構相信Fed將維持利率在較高的水位，以冷卻經濟；8月政府宣布今年內加發公債的金額遠遠超出市場預估，使公債進一步下跌，並迫使交易商重新評估市場展望。

10年期美債殖利率6月底時僅3.818%，上周一度登上4.6%，創2007年來高點。iShares美國核心債券ETF今年來下跌3%，且是連續第三年下跌。

再看美股，科技股「七巨人」正逐漸失去光輝，投資機構重新懷疑是否價當所值。9月輝達下跌12%，蘋果下跌8.9%，亞馬遜下跌7.9%，只有Meta上漲。

由於利率可能居高，目前貨幣市場基金或高殖利率帳戶的利率已達5%，令投資人重新考慮科技成長股的本益比是否過高。目前蘋果的12個月預估本益比約26倍，微軟約27倍，比過去10年的平均本益比18及23倍高出不少。投資機構認為就算科技股不跌，但市場的領導股也可能換人來做。

FactSet的數據顯示，標普500大企業中，股利率高於6個月國庫券殖利率的公司不到30家；而在過去十年利率「近零」時期，有近400百家大企業股利率都高於國庫券殖利率。因此投資人沒有什麼理由還要續抱股票，何況上市公司還面臨經濟活動減緩的風險。

今年小型股表現一直落後，投資機構不認為這種情況不久就會改變。目前羅素2000指數比7月的高點回檔11%，而標普500指數則回檔6.6%。投資機構擔憂，如果利率「較高，更久」，可能使美國陷入衰退，將進一步拖累小型股與投機股，因這類企業一向對景氣更為敏感，而且營收主要來自美國國內，財務也相對較弱。

美元從7月中以來升值逾5%，主因公債殖利率上升及美國經濟數據偏強。

美國 投資人

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