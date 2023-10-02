路透：油價難衝上100美元

國際油價在第3季飆升近三成，但華爾街預期這種漲勢難以為繼。路透的調查也顯示，沙烏地阿拉伯與俄羅斯的減產將持續推高油價，但經濟風險可能使其只能短暫站上每桶100美元。

美國原油期貨上周收在每桶約91美元，較7月初的71美元漲近30%，當時石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的減產導致全球供給低於需求。最近這波漲勢已使油價升抵每桶100美元的說法甚囂塵上，並引發對新通膨壓力和央行採取行動以因應通膨的疑懼。

但除非出現供應危機，否則鮮少分析師認為油價短期內能夠維持在每桶100美元以上。大多數市場觀察家認為，今年以前油價可能徘徊在90美元附近。長期看漲石油的高盛預期，第4季美國原油平均價格為每桶88美元。

油價上漲正在削弱需求，摩根大通指出，由於汽油和航空燃油價格上漲，美國人減少開車和搭飛機的次數。

路透對42名經濟學家和分析師的訪調預測，目前布蘭特原油價格略高於每桶95美元，2023年平均價格將達到每桶84.09美元，高於8月的預期82.45美元。今年迄今布蘭特原油平均價格約每桶81.94美元，預計2024年均價將達每桶86.45美元。

今年美國原油平均價格為每桶79.64 美元，高於上個月預測的77.83 美元；2024 年平均價格為每桶82.99美元。

凱投宏觀大宗商品經濟學家韋瑟本表示：「沙烏地阿拉伯和俄羅斯將在未來三個月左右油價。」 減少供應可能會持續到2024 年，因為這兩國都不希望價格下跌，同時還要應付政府支出增加的問題。」

路透的調查並顯示，明年油價將維持在每桶80美元以上，布蘭特原油2023年最後一季的平均價格為89.85美元。市場專家說，供應短缺的人為因素，以及疲弱的總經環境，油價每桶100美元的說法似乎是有點虛。

一些分析師預計，美國頁岩油產量的增加將有助於抵銷OPEC+的減產，但幅度有限。 伊朗和委內瑞拉的增產也有助於抑制油價的漲勢。