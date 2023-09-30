快訊

亞運桌球／林昀儒沒想過能輸2贏3 莊智淵揭逆轉地主大陸組合關鍵

小犬颱風最快周二發海警靠近台灣 影響國慶連假機率曝光

Selina不藏了！產後中秋曬兒萌照 曝Ella到場「賞嬰」

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。圖／美聯社
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。圖／美聯社

美國債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。分析師認為，債市跌得雖慘，卻也可能提供投資人一年後大賺的機會。

MarketWatch報導，據瑞銀全球財富管理團隊分析，投資人若是在最近殖利率躍上4.5%附近時持有美國10年期公債，一年後有機會收割多達20%的總回報率。不過，有個先決條件：美國經濟陷入衰退，投資人蜂擁遁入規模約25兆美元的美國公債市場規避風險，觸動美債大漲。

瑞銀全球財富管理北洲區投資長馬瑟里領導的團隊29日發布報告說：「美國殖利率仍遠高於長期均衡水準，也因此一旦總體經濟展望變得對債市有利，殖利率就有下降空間。」

瑞銀團隊評估，一年後，美國債市可能出現三種情況：

一、最可能情境：美國10年期公債殖利率降到3.5%，使這段期間的總回報率達到14%。

二、經濟樂觀情境：10年期殖利率隨經濟成長增強而降回4%，期間總回報率達10%。

三、經濟悲觀情境：美國經濟跌入衰退，10年期殖利率墜落至2.75%，期間總回報率達20%。

美國公債市場如果大漲，追蹤美國公債及廣泛債市的基金可望為之一振。FactSet的資料顯示，截至29日為止，今年來熱門的iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼：TLT）跌10.9%，iShares美國核心綜合債券ETF（代碼：AGG）跌3%。

美國公債市場近年來呈現多空拔河局面。對美國赤字不悅的「債券義勇軍」要求更高的殖利率，避險基金和一般投資人則從Fed去年開始升息以來就一路買進美債。上周Fed明白警告利率或許必須維持在更高水準更久後，恐懼感就觸動美債殖利率猛竄。

美國10年期公債殖利率29日回降至4.572%，28日曾升抵4.597%，9月全月累計攀升將近50個基點。此外，30年期美債殖利率29日拉回到4.709%，2年期殖利率降到大約5.0582%。

美國 債市 Fed

延伸閱讀

美股9月市況有多淒風苦雨？美媒點「4個數字」曝關鍵

美國資深參議員范士丹逝世 31年國會生涯成就無數

Q3最終交易日大多止跌回升 全球股市反彈…埋伏筆

外銀看美元後市 將續走強

相關新聞

美股9月市況有多淒風苦雨？美媒點「4個數字」曝關鍵

對股市投資人而言，漫長難熬的9月終於要落幕了。往年股市9月行情欠佳原本就出了名，今年再度得到驗證。

台積電ADR有漲34％空間？美分析師估2025年營收1000億美元

獨立研究機構New Street Research忠告投資人，應該忽視台積電（2330）短期表現趨弱，放眼這家全球晶圓代...

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果...

美股債雙雙創下去年Q3來最慘一季 投資人寄望跌深反彈

美國股市周五收黑，和美債雙雙創下去年第3季以來表現最差的一季，反映投資人認為通膨壓力雖正緩解，但利率仍可能長時間維持較高...

祖克柏夢醒？Meta加速AI大眾化不放棄元宇宙

Meta創辦人暨執行長祖克柏在今年Connect大會主舞台上，意氣風發宣布推出Quest 3頭戴式裝置、圖像生成模型與A...

油價拉回 季線漲幅創一年多以來最大

油價今天拉回，不過隨著俄羅斯燃油出口減少，可能會進一步緊縮因石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）減產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦