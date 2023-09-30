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美股9月市況有多淒風苦雨？4個數字說分明

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
往年美國股市9月行情欠佳原本就出了名，今年再度得到驗證。圖／路透
往年美國股市9月行情欠佳原本就出了名，今年再度得到驗證。圖／路透

對股市投資人而言，漫長難熬的9月終於要落幕了。往年股市9月行情欠佳原本就出了名，今年再度得到驗證。

今年9月股市有多慘？巴隆周刊（Barron's）以下列四個數字說分明：

6%：這是美股那斯達克綜合指數過去一個月來的跌幅。科技股為主的那指在9月連續第二個月收黑，連兩月表現是去年同期以來最差。而投資人對2022年市況應該還心有餘悸。

標普500指數和道瓊工業指數9月同步下挫，但那指跌勢最猛，要怪科技股。標普資訊科技股指數這一個月來跌幅更超過7%，成為表現數一數二差的類股。

4.6%：美國10年期公債殖利率在9月底升上4.6%。過去30天來，10年期美債殖利率升幅大約是2年期美債殖利率的兩倍，反映聯準會（Fed）把利率升得「更高、更久」的展望促使債市重新估價。美債殖利率竄升，意味走勢反向的債券下挫，跟高成長科技股同遭鞭笞。

交易員對Fed政策利率峰值的預期其實改變不大，但在9月19日至20日Fed貨幣決策會後，他們如今確實相信明年降息次數不若9月初預估的那麼頻繁。往光明面看，那表示「殖利率曲線倒掛」--常被視為衰退將至的警訊--幅度已收窄。

14（年）：美國10年期抗通膨債券（TIPS）的殖利率已升抵2.24%，大約是14年（2009年以來）最高水準。這顯示投資人意識到通膨可能久久揮之不去，因而願意花錢買保障。

7：過去十年來，標普500指數10月行情有七年收漲。意思是，儘管9月股市慘兮兮，下個月走勢仍有可能峰迴路轉。

指數 科技股 標普

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