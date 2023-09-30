微軟技術長看好 AMD股價漲5%

美國兩大晶片廠超微（ＡＭＤ）、輝達（NVIDIA）積極搶攻ＡＩ（人工智慧）市場，就在微軟技術長史考特（Kevin Scott）評價超微圖形處理器（ＧＰＵ）產品未來幾年會愈來愈重要後，超微股價勁揚近百分之五；與此同時，華爾街日報報導，法國反托辣斯執法人員突擊搜查一間企業，該企業涉嫌「顯示卡業反競爭行為」，那家公司正是輝達。

史考特周三在加州舉行的程式碼大會（Code Conference）上表示，「（超微）他們正在製造愈來愈引人目的ＧＰＵ產品，我認為這些產品未來幾年對市場會愈來愈重要」。

微軟和超微是長期合作夥伴。今年五月，超微表示，微軟已開始利用超微併購的雲端服務供應商Pensando旗下產品向客戶提供雲端網路服務。

另外，彭博資訊報導，超微正與微軟合作開發客製化ＡＩ晶片，但史考特拒絕透露這是否真的發生。

受惠於ＡＩ話題，今年以來輝達股價幾乎飆漲兩倍，超微上漲大約百分之六十。

然而，法國反托辣斯部門近日突擊搜查一間企業，法國反托辣斯部門在官網上發表聲明指出，「突擊搜查並不是說一定存在違法行為，只有對案情進行全面調查才能確定」。該監管機構沒有點名輝達。輝達拒絕就此事置評。

輝達在ＡＩ晶片市場的主導地位正受到日益嚴格的檢視。根據網路零售商，輝達H100晶片的價格超過一輛家庭用車。