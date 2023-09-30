快訊

全台衛所醫師荒惡化 苗栗、雲林首當其衝

小犬颱風下周影響台灣 專家指1關鍵：甚至可能直撲而來

憂政府可能關門…道瓊下跌158點 史指、那指創今年最糟單月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟技術長看好 AMD股價漲5%

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

美國兩大晶片廠超微（ＡＭＤ）、輝達（NVIDIA）積極搶攻ＡＩ（人工智慧）市場，就在微軟技術長史考特（Kevin Scott）評價超微圖形處理器（ＧＰＵ）產品未來幾年會愈來愈重要後，超微股價勁揚近百分之五；與此同時，華爾街日報報導，法國反托辣斯執法人員突擊搜查一間企業，該企業涉嫌「顯示卡業反競爭行為」，那家公司正是輝達。

史考特周三在加州舉行的程式碼大會（Code Conference）上表示，「（超微）他們正在製造愈來愈引人目的ＧＰＵ產品，我認為這些產品未來幾年對市場會愈來愈重要」。

微軟和超微是長期合作夥伴。今年五月，超微表示，微軟已開始利用超微併購的雲端服務供應商Pensando旗下產品向客戶提供雲端網路服務。

另外，彭博資訊報導，超微正與微軟合作開發客製化ＡＩ晶片，但史考特拒絕透露這是否真的發生。

受惠於ＡＩ話題，今年以來輝達股價幾乎飆漲兩倍，超微上漲大約百分之六十。

然而，法國反托辣斯部門近日突擊搜查一間企業，法國反托辣斯部門在官網上發表聲明指出，「突擊搜查並不是說一定存在違法行為，只有對案情進行全面調查才能確定」。該監管機構沒有點名輝達。輝達拒絕就此事置評。

輝達在ＡＩ晶片市場的主導地位正受到日益嚴格的檢視。根據網路零售商，輝達H100晶片的價格超過一輛家庭用車。

法國 華爾街日報 美國

延伸閱讀

美國國務院證實6萬封電郵遭駭客竊取 稱不涉機密內容

微軟較勁谷歌 Bing引擎將嵌入DALL-E 3影像生成器

美總統參選人喊保衛台灣 願提供拜登沒給的武器

澤倫斯基將訪華府 麥卡錫稱自己計畫就援烏資金問題跟他對質

相關新聞

財政法案喬不攏...美國政府明起恐停擺 市場警戒

美國朝野兩黨至今仍談不攏，美國政府10月1日起恐將部分停擺。倘若政府關門持續好幾周，重要的經濟數據被迫延後發布，將會引發...

美元指數Q3漲幅一年最高 寫九年最長漲勢

美元在第3季最後一個交易日繼續從十個月高點下跌，但周線仍有望邁向連續第11周收紅，寫九年來最長漲勢；整個第3季也將收漲約...

憂政府可能關門…道瓊下跌158點 史指、那指創今年最糟單月

由於投資關注政府可能關閉，道瓊工業指數回落，結束艱難的一個月。

美8月通膨趨緩優於預期 聯準會11月升息機率未升高

美國8月個人消費支出（PCE）穩健增加，整體通膨雖因油價上漲而升溫，但核心通膨率月升幅為2020年來最小，顯示消費良好，...

微軟技術長看好 AMD股價漲5%

美國兩大晶片廠超微（ＡＭＤ）、輝達（NVIDIA）積極搶攻ＡＩ（人工智慧）市場，就在微軟技術長史考特（Kevin Sco...

Q3最終交易日大多止跌回升 全球股市反彈…埋伏筆

全球股市受到高利率的憂慮，第3季預料將寫一年來最低迷的單季表現。但在本季的最後一個交易日，從亞洲到歐洲和美國市場，大多止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦