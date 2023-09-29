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利率高漲 全球Q3股市季線表現寫一年最糟

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
對高利率的憂慮，使得世界股市本季預料將寫一年來最低迷的單季表現。路透
對高利率的憂慮，使得世界股市本季預料將寫一年來最低迷的單季表現。路透

全球股市在第3季的最後一個交易日，大多止跌回升，但對高利率的憂慮，讓世界股市預料將寫一年來最低迷的單季表現。

美國10年期公債殖利率28日再寫16年高，29日回檔5個基點至4.54%。德國10年期公債殖利率是歐元區的利率基準，28日跳升13.5個基點，隔日下跌10個基點至2.86%，有助股市表現。

歐股29日早盤走高；亞股更漲逾1%，為好幾周以來的單日最佳成績。但從歐股到美股、亞股、和MSCI世界指數，本季料同步寫一年來最糟的季度表現。

MSCI世界指數第3季邁向2022年9月以來最糟成績，主要是油價飆升，觸發對通膨和經濟成長展望的恐懼。眾人也發覺，央行短期內不會降息，而美國經濟能否躲過衰退仍不確定。

另一方面，美國長債本周賣壓沉重，10年期和30年期公債殖利率升至十多年未見的高點，公債殖利率和價格呈反向走勢。

彭博美債總報酬指數本月來下跌2.5%，跌幅超過2月的2.3%，為一年來最大的單月跌勢。2月由於非農數據亮眼，通膨數據火燙，促使投資人調整對利率走勢的預期。

TD證券全球總經策略主管羅希特說，殖利率太高了，未來將跌，但我們處於轉跌之前的階段。「感覺（美國10年期公債）殖利率可能會升破5%，但終究會下挫。」

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