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Fed主席鮑爾談民眾理解力 古斯比警示觀點錯誤風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

美國聯準會Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會影響經濟的能力取決於「人們是否理解我們在說什麼」。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）則警告，聯準會有觀點錯誤的風險，不宜過分仰賴過去的抗通膨歷史，以為低通膨必須以高失業率來換，來制定進一步的政策舉措。

鮑爾周四在華盛頓參加一場為教師舉辦的市民大會活動時以準備好的講稿表示，當聯準會官員發布他們對利率和經濟的預測時，「我們的目標之一是影響當前和未來幾個月的支出和投資決策」。他說：「只有當人們理解我們所說的話，以及這些話對他們自己財務狀況帶來的影響時，我們的願望才可能達成」。

鮑爾沒有就利率或經濟前景置評。決策官員本月稍早將基準利率目標範圍維持在5.25%到5.5%的22年高點不變。但新的季度預測顯示，19位官員裡有12人贊成2023年還要再升息一次，凸顯他們想要確保通膨繼續減速。

同日，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）在華盛頓彼得森國際經濟研究所發表演說，雖未明確表示反對進一步升息，但警示可能有誤讀當前形勢的風險。 

他說，長期以來關於如何結束通膨之戰的觀點可能不再適用。他引用芝加哥聯準銀行最近的研究結果，表明通膨可能「很快」達到聯準會的2%目標，毋需進一步升息，如果過度相信通膨和失業之間的此消彼長，政策可能犯錯，導致失業率失升和成長放緩，甚至是衰退。他表示，2021年爆發的通膨主要是由供給衝擊和勞力短缺造成，那已逐漸緩解，因此不再需要透過高利率抑制需求，並在過程中損害就業和成長。他還說，民眾對通膨的預期「根深蒂固」，可以讓物價上漲的步伐放緩，「經濟痛苦少於過去所需」。

今年沒有貨幣政策投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周四接受彭博電視採訪，被問到是否認為今年有必要再次升息時表示，現在判斷還為時過早，政府停擺帶來的不利因素可能給經濟造成更多不確定性。

今年沒有貨幣政策投票權的巴爾金說：「我不認為第2、第3季看到的那種成長可能會持續下去。我認為存在好幾種可能情境。」

通膨 聯準會 Fed 鮑爾

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