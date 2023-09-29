油價上漲 美頁岩石油業者並不打算增產

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

儘管國際及美國油價大漲，但美國頁岩石油業者並未計劃增產；從今年4月底到上周為止，儘管美國原油價格每桶上漲13美元，但二疊紀盆地產油區上周開工的油井數量而反減少12%，剩下314口。

一些石油業主管表示，大部分業者都打算按兵不動，業者已保證將把油價上漲的利益透過加發股利及買回庫藏股的方式，回饋給股東，而且業者本身也面臨通膨及利率雙升的壓力。

埃克森美孚公司今年來的開工油井數減少2口，為17口，遠低於高峰時期的65口。該公司去年獲利創557億美元新高，但仍然減少油井數量，且打算從較少的油井生產更多的原油，並加發股利。上半年共動用161億美元發放股利及買回庫藏股，比108億美元的資本投資高出甚多。埃克森股價27日創新高，以120.20美元做收。

雪佛龍石油公司同期間增加3口油井，達到18口，但仍低於疫情之前的25口。執行長魏爾斯的立場是「節制」擴張。

去年夏天油價大漲時，拜登曾疾呼業者增產，但今年迄今拜登政府對石油生產仍保持沈默。石油業者顯然不願快速增產以因應需求增加。

最近美國石油產量增加，靠的是一些未上市業者增產。但這些小型業者的「甜蜜點」已將結束，設備、勞工及鋼鐵等成本升高，迫使業者減緩增產。

美國 油價 拜登

延伸閱讀

侯友宜訪美 化解美方對國民黨親中的疑慮

不關心初選辯論 拜登已鎖定共和黨對手為川普

眾院調查：杭特曾收2中國人電匯 受款地址是拜登家

9/28【早晨財經速解讀】修正還是起跌?美股市場終於怕了!馬斯克與拜登支持電動車 為何兩人關係不好？

相關新聞

國際油價 衝向100美元

國際油價28日盤中上漲近1%，布蘭特油價一度漲破每桶97美元，繼續朝100美元油價進攻；西德州油價則是一年多來首次觸及每...

美上季GDP增2.1% 暗藏隱憂

最新出爐的數據顯示，美國第2季經濟成長2.1%，上周首度申領失業金的人數也比市場預期少，代表在穩健的勞動市場支撐下，本季...

OpenAI打造AI界iPhone

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，人工智慧（AI）業者OpenAI正與蘋果前設計師艾夫（Jony Ive）及軟銀集團...

東南亞財團黃金時代告終

東南亞財團的報酬率大幅下降，象徵著這些龐大事業的黃金時代告終，而這些企業是此地區規模3.6兆美元經濟的最大推手。

歐盟碳邊境稅 推升企業成本

英國金融時報（FT）報導，10月起歐盟碳邊境稅展開試行階段，全球企業正準備因應可能帶來的衝擊，包括相關繁文縟節將使歐盟進...

AI大戰開打 2科技巨頭同日推產品

兩家美國高科技公司廿七日不約而同宣布推出最新人工智慧（ＡＩ）產品，上演ＡＩ大戰。社群媒體臉書母公司Meta推出其首款生成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦