AI大戰開打 2科技巨頭同日推產品

兩家美國高科技公司廿七日不約而同宣布推出最新人工智慧（ＡＩ）產品，上演ＡＩ大戰。社群媒體臉書母公司Meta推出其首款生成式ＡＩ產品，包括能夠產生文字回覆和逼真圖像的聊天機器人；ＡＩ開發公司OpenAI的ChatGPT付費升級版ChatGPT Plus及商業版ChatGPT Enterprise用戶，現在則能使用瀏覽網路功能。

Meta執行長祖克柏廿七日在加州矽谷的活動中，介紹其旨在打造元宇宙的新計畫：可與用戶直接互動的生成式ＡＩ產品Meta AI。他說，此一新個人助理聊天機器人不僅用於回答使用者問題，也和娛樂以及「幫忙各位做些事情，和身邊的人建立聯繫有關」。

祖克柏說，確保所有人均可使用這些技術，打造大家皆負擔得起的新產品，是這次創新非常重要的一環。他另提到預定十月十七日出貨的新一代Meta雷朋智慧眼鏡（售價約台幣九七○○元），結合Meta AI將使用者眼中的影像串流直播至臉書或另一社群媒體Instagram。

率先推出ＡＩ聊天機器人ChatGPT的OpenAI則在社群媒體Ｘ（前推特）發文寫道，ChatGPT Plus及Enterprise用戶已可瀏覽網路、即時搜尋，提供使用者訊息，不限於二○二一年九月前的資料數據，而且很快將擴展至全部用戶。

用戶可在ChatGPT目前提供的模型之一GPT-4，藉由名為Browse with Bing的新功能選擇瀏覽。例如拍下家中冰箱內食材照片，ChatGPT就能建議食譜；拍下子女數學作業照片，ChatGPT就能幫忙解題。

OpenAI日前宣布，將使ChatGPT能與使用者語音對話，使用圖像互動，使其更趨近ＡＩ語音助理，類似蘋果的Siri。至於語音及影像功能，預定接下來幾周向ChatGPT Plus和Enterprise用戶推出，使ChatGpt不再限於輸入文字提示，最後將導入另外兩家美國高科技公司蘋果與Google的智慧型手機作業系統。