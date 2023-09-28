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四位女性經濟學家疾呼 美、歐央行不宜激進升息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
圖為歐洲央行總裁拉加德（左）和美國聯準會主席鮑爾（右）去年6月參加歐洲央行年會一場論壇的檔案照。路透
圖為歐洲央行總裁拉加德（左）和美國聯準會主席鮑爾（右）去年6月參加歐洲央行年會一場論壇的檔案照。路透

四位著名女性經濟學者呼籲，各大央行在進一步緊縮時應該審慎；她們指出，美國及歐洲中央銀行目前的升息幅度，可能已經難以避免對美、歐經濟造成不相稱的傷害。

彭博資訊報導，芝加哥大學教授格里里（Veronica Guerrieri），法國興業銀行首席經濟學家馬庫森（Michala Marcussen），歐洲央行（ECB）研究部前主任、倫敦大學商學院教授雷西琳（Lucrezia Reichlin），以及英格蘭銀行前決策委員坦雷羅（Silvana Tenreyro）表示，各大央行應更有「耐心」，即便通膨短期升高也在所不惜。

四位學者在28日發表的「日內瓦世界經濟報告」中指出，「如果我們考慮到經濟體系所必須吸收的超強供給面震撼，以及貨幣政策的運作有很長的時間滯後，這些觀察都顯示（央行）再進一步緊縮的好處與風險相比，將非常之小。歐元區尤其如此」。

報告中強調，通膨正在下降，長期通膨預期仍相當穩定，家庭在疫情期間所累積的儲蓄持續消耗。

她們的評估並未特別針對美國聯準會（Fed）最近所持「讓利率在較高水位維持更久」的立場，但主張央行應停止政策急攻，讓之前的升息行動能夠發揮效應。

她們主張，「當我們執行貨幣政策以對抗通膨時，我們應該謹小慎微，並切記必須對短期通膨做一定程度的容忍，可能是讓相對價格波動以促進資源更有效分配的必要成本。緊縮貨幣政策的時間滯後效應還未充分滲透到整個經濟體系」。

通膨 美國 升息

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