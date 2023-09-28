國際太空站待371天 美俄太空人安抵地球

兩名俄羅斯太空人和一名美國太空人在國際太空站（ISS）待了一年後，今天返抵地球，其中的美國太空人盧比歐打破美國人單趟飛行太空時間最長的紀錄。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示：「在國際太空站待了一年的俄羅斯聯邦太空總署太空人普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）、佩捷林（Dmitry Petelin）和美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人盧比歐（Frank Rubio），在哈薩克中部的傑茲卡茲甘（Dzhezkazgan）附近著陸。」

搭載他們的聯合號MS-23（Soyuz MS-23）太空船於格林威治時間11時17分（台灣時間27日晚間7時17分）抵達地球，並以「正常模式」著陸。

俄羅斯聯邦太空總署表示，普羅柯皮耶夫和佩捷林「在太空中度過了370天21小時22分鐘，這是國際太空站計畫下最長的飛行」。

NASA也證實了這次著陸，在前身為推特（Twitter）的社群平台X上說：「盧比歐在371天後回到地球。我們NASA太空人單次最長的太空飛行告一段落。」

這3人去年搭乘俄羅斯聯合號太空船前往國際太空站，原本任務只打算持續6個月，但可能是受到細微隕石撞擊影響，聯合號發生冷卻劑外洩，因此莫斯科再派出另一艘太空船，但上面沒有機組人員。這3名太空人之後執行本應接替他們的機組人員任務。