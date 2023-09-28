鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏本月第三波出脫HP股票

股神巴菲特執掌的波克夏公司，最近又再賣掉460萬股惠普（HP）股票，價值約1.18億美元；波克夏持續調降對這家個人電腦與印表機製造商的投資部位。

根據周三（27日）稍晚波克夏向美國證管會（SEC）提報的文件，波克夏本周一到周三（25日～27日），賣出惠普股票460萬股，平均價格在每股26美元左右。惠普股價周三收盤下跌0.3%報25.64美元。

波克夏再售出這批股票後，持有的惠普股票降至1.06億股，價值約27億美元，股權占比10.7%。波克夏本月穩定分批降低惠普持股，本周是第三波。在9月售股之前，持有的惠普股數約1.2億股。

巴隆周刊指出，波克夏在2022年初開始買進惠普股票，當年4月停止累積。之後一直抱著，直到這個月才開始有動作，逐步出脫部分持股。這可能是執行長巴菲特計劃持續減碼惠普的指標。

過去一年裡，巴菲特對U.S. Bancorp和Bank of New York Mellon也明顯減少持股部位。

巴隆分析，巴菲特買賣股票都希望儘可能安靜進行，但波克夏在惠普的股權比重超過10%，依SEC規定，有任何持股變動必須在兩個工作天內申報。也就是下次波克夏再賣惠普股票時，仍需要快速揭露，因為目前持股比率仍有10.7%。一直要到剩下9,900萬股以下時，買賣才不必報知證管會。

Evercore ISI分析師Amit Daryanani在波克夏最近開始出脫惠普股票時表示，售股時間是在惠普調降今年獲利預期的季報之後，理由是大環境趨疲、庫存過多。

波克夏近年變得較主動買賣投資組合中的股票。根據巴隆估計，波克夏這波惠普股票持有才一年多就賣的部分，是虧損的，因為買進價格是在每股30多美元低端，代表最新的賣股是認賠出售。