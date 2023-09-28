快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

小摩：需求疲弱 台積電EPS面臨下修 資本支出趨於保守

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通認為台積電下個月對近期業績展望不會太樂觀。路透
摩根大通認為台積電下個月對近期業績展望不會太樂觀。路透

摩根大通指出，由於2024年復甦遲緩，台積電（2330）近期可能面臨每股獲利下修，景氣向下的周期也可能較長。

小摩分析師Gokul Hariharan指出，2024年復甦遲緩，原因在於庫存去化的速度緩慢，個人電腦、智慧手機等大部分領域需求不足。

Hariharan在報告中說，10月13日發布第3季財報在即，台積電對資本支出和半導體景氣可能轉趨審慎。報告說，台積電在這波投資周期的資本支出已過高峰，未來幾年將保持在大約300億美元的範圍內。

小摩認為，超微（AMD）、輝達（Nvidia）以及高通（Qualcomm）等蘋果之外客戶對於3奈米晶片的需求可能延後到2025年。

小摩仍看好台積電，維持「加碼」的評級，目標股價為650元。台積電今天上午股價小漲0.4%報523元。

台積電 半導體 庫存

延伸閱讀

拜登選戰打得激烈 台積電恐成炮灰

AI鏈收紅 法人點將

台積電包商製遙控炸彈…廠區堵人引爆截肢 一審判9年8月

迎接台積電再有續曲 高雄左營翠華路拓寬為8車道、明年底完工

相關新聞

好市多將調漲會費？財務長回應了

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，上次調漲會費是在2017年，過去通常每5、6年就會調漲一次。針對未來是否調...

鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏本月第三波出脫HP股票

股神巴菲特執掌的波克夏公司，最近又再賣掉460萬股惠普（HP）股票，價值約1.18億美元；波克夏持續調降對這家個人電腦與...

解密國際／美指大陸經濟是定時炸彈 自身「滴答聲」卻更響

美國總統拜登不久前語出驚人，說大陸經濟是「滴答作響的定時炸彈（Ticking time bomb）」。就外交的慣例而言，拜登此語有些失儀...

小摩：需求疲弱 台積電EPS面臨下修 資本支出趨於保守

摩根大通指出，由於2024年復甦遲緩，台積電（2330）近期可能面臨每股獲利下修，景氣向下的周期也可能較長。

郭明錤：ASML可能降EUV明年出貨預估 蘋果3奈米需求不如預期

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群網站發文指出，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）可能會將極紫外光（EUV）設備2...

美國10年債殖利率會漲到5%嗎？美銀說需要這兩個條件

美國公債殖利率周三重拾升勢，10年公債殖利率漲到4.64%，刷新2007年10月來高點，繼續朝5%關卡挺進。美國銀行分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦