小摩：需求疲弱 台積電EPS面臨下修 資本支出趨於保守
摩根大通指出，由於2024年復甦遲緩，台積電（2330）近期可能面臨每股獲利下修，景氣向下的周期也可能較長。
小摩分析師Gokul Hariharan指出，2024年復甦遲緩，原因在於庫存去化的速度緩慢，個人電腦、智慧手機等大部分領域需求不足。
Hariharan在報告中說，10月13日發布第3季財報在即，台積電對資本支出和半導體景氣可能轉趨審慎。報告說，台積電在這波投資周期的資本支出已過高峰，未來幾年將保持在大約300億美元的範圍內。
小摩認為，超微（AMD）、輝達（Nvidia）以及高通（Qualcomm）等蘋果之外客戶對於3奈米晶片的需求可能延後到2025年。
小摩仍看好台積電，維持「加碼」的評級，目標股價為650元。台積電今天上午股價小漲0.4%報523元。
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