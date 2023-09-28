郭明錤：ASML可能降EUV明年出貨預估 蘋果3奈米需求不如預期

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群網站發文指出，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）可能會將極紫外光（EUV）設備2024年出貨量預估大幅調降約20%至30%，主因包括蘋果和高通2024年的3奈米需求低於預期。

郭明錤的貼文指出，蘋果的2024年3奈米需求低於預期，理由是蘋果的筆電產品MacBook與平板電腦iPad欠缺成長驅動，不利蘋果的3奈米需求。他說，這兩款產品今年出貨量分別衰退約30%與22%至1,700萬台與4,800萬台，原因是消費者不再有在家工作的需求，且Apple Silicon與Mini-LED等新規格對使用者的吸引力逐漸下滑。

此外，郭明錤指出，高通明年的3奈米需求也低於預期，原因是華為將停止採購高通晶片，且三星的手機處理器Exynos 2400在三星手機的滲透率高於預期。他還說，三星的先進製程3GAP+與英特爾的20A需求低於預期。

郭明錤也提到記憶體產業方面，表示三星、美光與SK海力士最快要到2025年至2027年才會有記憶體的擴產計畫。巴隆周刊分析，這點會傷害ASML的業務。

巴隆周刊指出，ASML生產的EUV設備是製造先進半導體的關鍵，客戶包括台積電、三星電子與英特爾。如果依據郭明錤的說法，由於蘋果和高通2024年的3奈米需求低於預期，因此ASML可能會大幅調降2024年EUV設備的出貨量預估。

巴隆報導，ASML並沒有針對郭明錤的分析置評，但表示幾周後公布第3季財報時，將提供EUV的銷售預估數字。

郭明錤不確定晶片產業是否會立即復甦，但表示復甦的時間可能會比原先預期長。郭明錤在推文中表示：「目前市場共識為半導體產業將在2023年下半年落底，但需密切觀察落底時間會否推遲到2024年上半年/2024年第2季。」

ASML股價27日盤中一度大跌1.47%，收盤上漲0.32%至每股574.53美元。

其實早在9月15日，路透也引述兩名知情人士消息報導，指台積電對客戶需求前景感到憂心，已通知ASML等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備。當時消息人士說，ASML等供應商目前預期，延後交付設備將是短暫措施。當時台積電表示不評論「市場傳言」。