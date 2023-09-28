美光估本季虧損擴大 大談Nvidia題材也難阻盤後重挫4%

記憶體晶片大廠美光（Micron）預測本季虧損擴大，且虧損數字高於市場預期，顯示依然受產業景氣下滑影響。儘管美光表示準備提升新產線的生產並致力於成為輝達（Nvidia）的供應商，但受財測拖累，盤後股價重挫4%。

本季虧損可能擴大 營收預料開始反彈、終止連五季衰減

美光預測本季剔除一些項目後每股虧損多達1.14美元，高於分析師預期的虧損0.96美元。不過，美光預期營收將開始反彈，本季達42億至46億美元，高於市場預估的42.1億美元，主要獲得迅速成長的AI領域對記憶體晶片需求帶動。

在本季之前，美光營收已連續五季下滑。在截至8月底止的一季，美光營收下滑40%至40.1億美元；不含特定項目每股虧損1.07美元，相較下，分析師原先預估每股虧損1.18美元，營收39.3億美元。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，公司「已在供應和成本方面採取果決行動」，這會在記憶體晶片市場在2024年復甦、2025年再創紀錄水準時幫助美光。

然而財測不佳，拖累美光股價27日盤後重挫4%至每股65.50美元；今年截至當日收盤，股價累計上漲達36%。

期望HBM晶片獲得輝達採用 已經送樣

美光表示，正與輝達合作，讓公司最新的高頻寬記憶體（HBM）能夠用於輝達的運算晶片。目前HBM市場是由韓廠SK海力士占據領導地位，而用於AI的HBM晶片需求也促使投資人抱持希望，認為美光終能度過其他電子產品終端市場復甦緩慢時期。

梅羅塔在會議中向分析師表示，公司預期新的高頻寬晶片明年將帶進「數億美元」營收。美光預期公司毛利率將在2024年度下半年再度轉正。

美光商業長薩達納（Sumit Sadana）接受路透專訪時表示，美光實際上沒有參與當前這一代HBM晶片，而是押注明年起能從銷售更高性能的晶片來獲利，「我們的樣本已在客戶手上，客戶把樣本和我們競爭同業的樣本做比較，讓每個人都驚豔。實際上，較高性能的產品功耗是如此低，以至於我們的一些客戶直到實際測試前都不敢相信。」

記憶體展望要到2025年才會光明 PC和智慧手機明年重返成長

美光預期記憶體產業展望會在2025年之前明顯變得光明，尤其是AI系統對較昂貴的新型記憶體晶片需求提升。

不過在過渡期間，展望依舊是多空參半。梅羅塔說，在傳統伺服器方面，需求乏善可陳，至於PC和智慧手機明年將重返成長，成長幅度是低至中個位數。

為應付景氣減緩，美光和同業已經減少生產、大砍供應，並且協助價格觸底。美光預期在可見的未來內，產量會顯著低於2022年產量高峰。美光計劃讓產能不達滿載的情況下持續營運至明年，明年也將進一步減少投入採購新設備的支出。