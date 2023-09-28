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Meta進軍AI圖像生成 新款智慧眼鏡結合直播

中央社／ 州孟羅公園27日電

臉書（Facebook）母公司Meta今天舉辦Connect大會，發表AI圖像生成模型Emu，為元宇宙鋪路；也發表新一代智慧眼鏡，內建Meta AI，可直接在臉書或Instagram開直播與好友及追蹤者互動。

Meta同時公布混合實境（MR）頭戴式裝置Quest 3更多規格細節與功能，圖形處理能力為Quest 2的2倍，採用獨立式一體機設計，不需外接電腦、主機和電池，台灣售價529.99美元（約新台幣1.7萬元）起，即日起開放預購，將於10月10日出貨。

Meta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在Connect大會主題演講上說，Meta打造新產品的目的是希望人們能更緊密連結。實體與數位結合的未來，Meta稱為元宇宙（Metaverse），希望確保所有人都能使用MR、人工智慧（AI）、智慧眼鏡等新科技。

Quest 3頭戴式裝置主要聚焦大眾市場，為全球首款搭載Meta與高通合作開發的驍龍XR2 Gen 2晶片的裝置，可以掃描使用者周遭空間，辨識地板、牆壁和傢俱，今年預計新增100多款全新與改版遊戲。

今年12月Xbox Cloud Gaming雲端遊戲將正式登陸Quest 3，包括「最後一戰：無限」、「我的世界：傳奇」和「極限競速：地平線5」等。

針對AI應用，Meta今天推出圖像生成模型Emu（Expressive Media Universe），在輸入文字提示後數秒內，將生成擬真圖像，可在聊天中使用Emu即時創造的客製化貼圖，為互動及對話增加趣味。

Instagram即將整合2項新功能，其中Restyle可依照使用者描述的視覺風格改造圖片，例如輸入「水彩」等關鍵字描述，以生成圖像。Backdrop為風景或背景編輯功能，例如輸入「被一群小狗圍繞在身邊」等文字提示後，AI工具會將照片中的主角置於前景，背景為透過關鍵字形容的畫面。

此外，Meta發表與雷朋眼鏡合作的新一代智慧眼鏡，首次結合直播功能，可以隨時保持連線與捕捉眼前畫面，直接分享給親友。

明年起透過免費更新，Ray Ban Meta智慧眼鏡將能理解使用者注視的畫面，提供對應的協助，例如了解眼前建築物的資訊，或立即翻譯標誌內容。

Ray Ban Meta智慧眼鏡系列即日起開放預購，將於10月17日開賣，定價299美元起，但台灣並未發售。

眼鏡 使用者 宇宙

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