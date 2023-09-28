不畏公債殖利率繼續走高 那斯達克綜合指數震盪後挺升

標普500指數周三終場止跌反漲。投資人在美國公債殖利率上升和利率前景不明朗引發的拋售潮後，正開始評估是否要開始逢低進場。

標普500指數微漲0.98點，收在4,274.51點；那斯達克綜合指數上漲29.24點，漲幅0.2%，報13,092.85點。道瓊工業指數下跌68.61點，跌幅0.2%，報33,550.27點。

美國10年期公債殖利率從周二的4.558%升至4.625%，為2007年10月以來最高水準。

標普500指數一度上漲0.4%，隨後又下跌多達0.8%，之後跌幅收窄。隨著標普500指數大幅回吐今年迄今的漲幅，有些投資人開始考慮市場是否已經接近觸底。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz說：「到某個時點，投資人會開始為第4季買進股票，第3季的拋售可能正接近尾聲。」

美國總統拜登在和顧問的會議上宣揚人工智慧的前景，推動大盤收復午盤失地。官方秋季將在AI採取行政措施的承諾下，那斯達克轉而走高，輝達（Nvidia）上漲1.3%。

英特爾（Intel）大漲2.3%，成為當天道瓊成份股漲幅最大個股。英特爾在愛爾蘭廠先進的極紫外微影（EUV）設備開始量產。

在標普500指數主要類股中，對利率敏感的公用事業股跌幅最大，下跌1.9%。布蘭特原油突破每桶97美元之際，能源股上漲2.5%，油價急升對已經趨緩的通膨構成新的威脅。美國能源資訊署（EIA）公布，上周美國原油庫存降幅超過預期。

美國眾院議長麥卡錫周三否決參院正在推動的一項臨時撥款法案，華府距離美國政府10年來第四度部分停擺僅剩四天。

政府停擺風險和汽車工人罷工也讓投資人擔心，他們也為此觀望Fed官員鷹派立場是否軟化。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里接受CNN採訪時說：「如果這不利的一面衝擊美國經濟，那麼我們在推動通膨率回落到2%時可能就得減輕貨幣政策力度，因為政府停擺或汽車業罷工可能會導致我們的經濟放緩。」

周三公布的數據顯示，美國8月耐久財訂單攀升，機械和其他產品訂單增加，抵銷民用飛機訂單下降，企業設備支出在第3季度初下滑後似乎重拾動能。

投資人將重點關注將於周五公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數，以了解通膨的新情況。

好市多（Costco）漲1.9%，因上季營收和利潤均超出市場預期。