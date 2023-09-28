ChatGPT功能再進化 OpenAI：現在可瀏覽網路
美國人工智慧開發公司OpenAI今天表示，其研發的聊天機器人ChatGPT現在已可以瀏覽網路，為使用者提供當前訊息，不再限於2021年9月前的數據。
路透社報導，OpenAI在社群媒體X（前身為推特）發文指出：「ChatGPT Plus和Enterprise用戶現在已可以使用瀏覽功能，我們很快就會將此擴展至所有用戶。要啟用此功能，請在GPT-4以Bing選擇瀏覽。」
OpenAI本週稍早時曾宣布重大更新，將使ChatGPT能與用戶進行語音對話，並且使用圖像互動，使ChatGPT更接近人工智慧 (AI) 語音助理，像是蘋果公司（Apple）的Siri。
根據OpenAI，語音和影像功能將在未來幾週內向ChatGPT Plus和Enterprise用戶推出，最後會進入蘋果和谷歌（Google）智慧型手機作業系統。
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