OpenAI擬售股 估值挑戰900億美元

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI正和投資人洽談出售股票，可望使這家ＡＩ新創公司的估值達到八百億至九百億美元，大約是今年初水準的三倍。

華爾街日報引述知情人士說法報導，OpenAI告訴投資人，預期今年營收可達十億美元，明年則將產生數十億美元營收。目前微軟公司持有OpenAI百分之四十九的股權。預料這起交易可讓員工賣出手上持有的股分，而非由OpenAI發行新股來增資。

如果OpenAI獲得八百億美元以上的估值，將成為全世界估值前三高的新創公司，僅次於馬斯克的SpaceX和TikTok母公司字節跳動。

OpenAI的目標是向矽谷投資人出售價值數億美元的現有股票。先前，紅杉資本和科斯拉創投已透過提出要約收購的方式收購OpenAI的股票，不過，OpenAI大部分的外部資金是來自微軟。若達成售股交易，可望讓微軟立即獲得龐大的帳面獲利。微軟在一月向OpenAI投資數十億美元，當時OpenAI的估值略低於三百億美元。

OpenAI執行長奧特曼曾說，沒有計畫讓OpenAI上市或把公司賣出。知情人士另透露，OpenAI打算讓微軟維持少數持股狀態，也就是讓微軟無法透過收購股票的方式把持股比率提高至百分之五十以上。

另據The Information報導，蘋果前設計總監艾夫和奧特曼正討論打造一款ＡＩ硬體產品。