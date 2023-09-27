歐盟數位報告：5G覆蓋8成、資通訊營收占比連敗

歐盟今天發布「數位十年」政策下的第1份進度報告，包括5G覆蓋率已達81%，距2030年全面覆蓋目標不遠，但企業雲端化等進度落後，資通訊營收全球占比下滑、數位產品對外國依賴度高達80%，則是弱項。

歐洲聯盟（EU）今年1月正式實施「數位十年」（Digital Decade）政策計畫，為2030年的數位化表現設定多項目標。歐盟執行委員會（EuropeanCommission）今天首度發布這項政策的推動進度報告。

在數位基礎建設方面，歐盟全境5G電信人口覆蓋率2030年目標為100%，目前已達81%，但鄉村地區只有51%。執委會指出，為提升上網速度和光纖等電信設施覆蓋率，歐盟還需再投資2000億歐元（約新台幣6.8兆元）。

歐盟並設定境內企業在2030年的雲端、大數據（bigdata）或人工智慧（AI）建置家數達全體企業的75%，但執委會的報告指出，若以目前速度估計，屆時將只有66%企業運用雲端系統、34%運用大數據、20%運用人工智慧。

此外，歐盟希望2030年培育出498家數位領域的「獨角獸」（即估值逾10億美元的新創企業），也就是較2020年的家數成長1倍。截至今年初已有249家獨角獸企業設在歐盟，但較美國的1444家和中國的330家仍有不少差距。

這份報告指出歐盟在國際數位競爭力的其他表現，例如全球資通訊（ICT）市場預計今年將達6兆歐元規模（約新台幣204兆元），但歐盟占比逐年下滑。據Statista估計，2013年歐盟資通訊營收占全球21.8%，但2022年已降到11.3%。

與此同時，美國的資通訊營收占全球比重則從2013年的26.8%提升到去年的36%；中國則從9.5%提高到11.6%。

該報告也指出，目前歐盟境內超過80%的數位產品、服務、基礎建設和智慧財產權都仰賴外國供應，例如半導體製造對亞洲的依賴度高達75%至90%。因此「歐盟晶片法」（EU Chips Act）設定2030年半導體全球市占率20%的目標，目前占比僅約10%。

執委會表示，自去年2月晶片法實施以來，公、私部門已宣布的投資計畫已達1000億歐元。

歐盟在2021年疫情期間推出「復甦及韌性措施」（Recovery and Resilience Facility，簡稱RRF）基金，規定其中應有20%用在數位轉型。據執委會報告，目前已有1300億歐元用於資助成員國的數位轉型，占基金總額5020億歐元的26%。

執委會這份進度報告旨在訴求27個成員國加速、加大投入數位領域，報告中表明「數位科技是近期地緣政治緊張和科技競賽激烈化的核心」，若想在未來全球經濟取得領先地位，速度和規模將扮演決定性角色。