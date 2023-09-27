AI當道！美國CIA開發專屬ChatGPT 蒐集數據與中國競爭

彭博資訊報導，美國情報機構正在研發自身的ChatGPT式工具，準備用它篩選海量公開資訊以從中獲取線索。

中央情報局（CIA）官員表示，該機構正準備推出類似於OpenAI的功能，利用人工智慧（AI）來讓分析師獲取開源情報。CIA的開源企業部門計畫很快向各情報機構提供它的人工智慧工具。

該部門主管尼克松（Randy Nixon）在接受採訪時表示，從報紙和廣播到報紙和電視，再到報紙和有線電視，然後是基礎網路，又到大數據，這一路走來，而且還在不斷與時俱進。

這只是美國政府利用AI力量與中國競爭的更廣泛運動之一，中國的目標是在2030年前成為該領域的全球領頭羊。美國情報界目前在處理海量公開數據上裹足不前，飽受外界批評在利用此一來源上行動遲緩。

尼克松說，CIA的人工智慧工具將可以讓用戶看到他們正在查看訊息的原始來源。利用AI技術，分析師可以通過聊天向機器人提問，然後由機器人提供來自開源的答案。

但是CIA沒有透露將使用何種模型來支援其新工具，也沒有說明將如何保護資訊不滲透到開放的網絡上。該機構近年來不斷擴大與科技業的合作夥伴關係。

這個新的人工智慧工具將在美國情報界的18個機構中共享，包括CIA、國家安全局、聯邦調查局和軍方分支機構管理的單位，但決策層和公眾無法使用。尼克松表示，CIA嚴格遵守美國的隱私法律。