OpenAI傳洽談出售現有股票 尋求估值衝上900億美元

聊天機器人ChatGPT的開發業者OpenAI正和投資人洽談出售股票，可望使這家AI新創公司的估值達到800億至900億美元，大約是今年初水準的三倍。

華爾街日報引述知悉討論內情的消息人士報導，OpenAI向投資人表示，預期今年營收達10億美元，明年將產生數十億美元營收。目前微軟公司持有OpenAI 49%的股權。

預料這起交易可讓員工賣出手上持有的股份，而非由OpenAI發行新股來增資。知情人士說，OpenAI的公司代表已開始向投資人推銷，不過條件可能會改變。

OpenAI在去年11月推出ChatGPT後，才開始產生大量營收，同時也點燃矽谷當前的AI熱潮。雖然這款應用程式的基本版本是免費的，但OpenAI能夠透過向個人提供功能更強大的ChatGPT版本並進行收費，以及透過把ChatGPT背後的大型語言模型授權給企業來賺得營收。

如果OpenAI獲得800億美元以上的估值，將成為全世界估值最高的新創公司之一，僅次於馬斯克的SpaceX和 TikTok母公司字節跳動。巨大估值也凸顯出OpenAI能夠重塑矽谷版圖的能耐，並迫使其他財力雄厚的科技巨擘調整他們的產品藍圖並跟進OpenAI領先的領域。

Google目前正打造一款通用的AI應用程式Gemini，能夠與OpenAI最先進大型語言模型GPT-4匹敵。臉書母公司Meta正開發一款開源模型，希望有同等能力。

OpenAI目標向矽谷投資者出售價值數億美元的現有股票。先前，紅杉資本和科斯拉創投公司已透過提出要約收購的方式收購了OpenAI的股票，不過，OpenAI大部分的外部資金是來自微軟。

若達成售股交易，可望讓微軟立即獲得龐大的帳面獲利。微軟1月時向OpenAI投資數十億美元，為訓練其先進的AI模型所需要的大量運算成本提供資金。當時，OpenAI的估值略低於300億美元。

這次員工持股出售可望為從外部投資人額外增資設定最低價格。外界普遍預期OpenAI將透過發行新股籌措更多資金。知情人士說，OpenAI執行長奧特曼已經引發孫正義的軟銀集團等投資巨擘濃厚興趣。這類籌資將涉及出售新股，會與現在進行的收購要約程序分開。

OpenAI成立於2015年，當時是由馬斯克和其他投資者資助成立的研究型非營利組織；2019年，該公司轉向設有獲利上限的結構，因此可接受數十億美元投資資金，以便為運算力和聘僱AI人才取得資金。