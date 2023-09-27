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美：期盼透過APEC尋求合作 但不會鬆懈對北京的關切

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院發言人米勒。 （美聯社資料照片）
國務院發言人米勒。 （美聯社資料照片）

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅籲美創造更好條件，讓中方參與亞太經濟合作會議（APEC）；美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）26日在例行記者會表示，期盼透過APEC峰會來尋求合作，這並不意味著美國不會在長期關切領域鳴不平。

同日，拜登政府宣布更新針對新疆的商業諮詢報告，並將新疆天棉基業紡織、新疆天山毛紡織與新疆中泰集團共3家中國大陸企業，納入防止維吾爾族強迫勞動法的實體清單，限制產品進口。

米勒表示，王毅的說法與中方其他官員一致，至於美國的立場，他說，美國不會停止捍衛民主與人權，這並不妨礙與北京政府的對話，華府可以一邊提出對人權議題的關切，也可以與北京討論可能共同合作的領域。

米勒談到，國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京也是要確保美中擁有開放的對話，包含美國對中華人民共和國行動與作為的關切，以及雙方在其他領域合作的可能性。

針對11月將在舊金山舉行的APEC峰會，米勒說，美國固然希望在多個領域尋求合作，但不意味著美國針對長期關切的事務，不會發出坦率的不平之鳴。

國務院更新2021年發布的新疆供應鏈商業諮詢報告稱，中方政府支持在新疆地區的強迫勞動等其他迫害人權行為，對供應鏈構成持續且廣泛的風險。

國土安全部表示，目前已有27家陸企位列實體清單，這些企業與新疆政府合作，迫害維吾爾等少數民族，即日起這3家公司的產品將不得進口美國。

國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，美國不會容忍企業為追求利潤來實施強迫勞動或迫害人權。

美國 新疆 人權

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