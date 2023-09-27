美財政問題 恐丟AAA信評

國際信評機構穆迪（Moody's）25日警告，若美國聯邦政府局部關門，將不利美國信評，因為儘管政府關門不會影響償債能力，卻凸顯出美國相對於其他AAA評級國家的制度與治理弱點。

全球三大評級機構中，標普和惠譽都已調降美國主權評級至AA+，只剩穆迪給予AAA信評，展望為穩定。

穆迪25日發布報告指出，美國政府關門會是「美國主權的信用負面」因素，雖然美國政府「還本付息可能不受影響，短暫關門也不太可能擾亂經濟，但這凸顯了相對於其他AAA信評主權國家，美國的制度和治理強度存在弱點」。

穆迪未直接威脅降評，卻罕見地以直截了當的文字，表達對美國國會未通過短期支出法案以避免政府關門發展的憂慮，「政府關門將表明在財政赤字擴大和負債能力惡化導致財政強度減弱之際，政治兩極化日益加劇，這將持續對美國財政決策造成重大約束」。

穆迪分析師佛斯特指出，若沒有試圖抵銷這些壓力的有效財政因應措施，對美國信用概況負面影響可能愈來愈大，從而導致穆迪調降美國信評展望，接著降評。

美國官員表示，若政府局部關門，所有主要數據都將無限期暫停發布，包括就業和通膨報告，直到政府獲得足夠資金恢復運作。

美國國會正與時間賽跑協商預算，希望避免聯邦政府10月1日起局部關門。