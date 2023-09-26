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好萊塢編劇罷工告終 脫口秀將先回歸

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國編劇工會和好萊塢幾家主要製片廠達成初步協議，結束146天的罷工行動。（Photo by ChrisGoldNY on Flickr under C.C. Licens）
美國編劇工會和好萊塢幾家主要製片廠達成初步協議，結束146天的罷工行動。（Photo by ChrisGoldNY on Flickr under C.C. Licens）

編劇工會與片商終於達成承諾，結束超過百日的罷工行動，但演員仍持續在罷工，好萊塢仍難以全面復工！根據專家分析，脫口秀節目相對仰賴編劇妙語如珠的劇本，應是編劇結束罷工後，最先回歸的節目，但如電影、影劇等恐因缺乏演員，而未能重新上工。

編劇結束罷工

半島電視台》報導，美國編劇工會和好萊塢幾家主要製片廠達成初步協議，結束146天的罷工行動。美國編劇工會訴求更高的報酬、提高串流媒體的分潤，並提高數據的透明度。儘管現在協議細節尚未曝光，但工會表示，「為會員編劇帶來了有意義的收益和保護」。

當今年編劇工會開始罷工時，首當其衝的節目就是深夜脫口秀，因為此類節目相當仰賴編劇的規劃。所以至今編劇停止罷工，預計脫口秀也會是最先恢復的節目之一。

然而，市場分析表示，因為持續在籌備的內容太少，大型電影公司將會在未來12到18個月的時間內面臨重大打擊，現在可能會急著產出全新的內容。

演員仍訴求調新

美國導演協會（DGA）也同步恭喜編劇工會爭取新的合約成功，「接下來就是讓演員工會與片商代表一起回到談判桌上了」。代表 16 萬名影視演員、特技表演者和其他媒體專業人士的演員工會「SAG-AFTRA」訴求提高工資，並防止人工智慧。

經濟學人》分析，因為演員仍在罷工，電影恐怕仍難以開拍，脫口秀節目也會因為缺乏明星而缺乏看點。演員工會訴求工資提高11%，但電影公司遲遲不願首肯，預計還需要數週的談判。

根據經濟學家估計，這場罷工行動對於加州、新墨西哥州、喬治亞州與紐約州等拍片重鎮帶來的經濟損失至少達到50億美元。

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