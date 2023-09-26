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大空頭終於有看好的標的！小摩建議能源股 看好日、陸股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街大空頭克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）終於打破看壞全球股市的立場，建議加碼能源股，看好日本和大陸股市。彭博資訊
華爾街大空頭克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）終於打破看壞全球股市的立場，建議加碼能源股，看好日本和大陸股市。彭博資訊

摩根大通首席市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）指出，通膨放緩可能迫使企業放棄近來所掌握的定價優勢，這不利因素可能讓美股在今年最後幾個月受壓。不過，這位華爾街大空頭終於打破看壞全球股市的立場，建議加碼能源股，看好日本和大陸股市。

克蘭諾維奇周一提醒客戶，零售商、汽車製造商和航空公司在內的行業這兩年檢都能夠漲價，但隨著通膨降溫，這些行業所受的衝擊會最大。

克蘭諾維奇他重申對升息滯後影響的警告，「總體而言，我們認為在年底前面臨挑戰之際，將在成長和政策之間有所取捨」。

克蘭諾維奇整體上雖然維持了對股市的防禦立場，但摩根大通將全球能源股調高至「優於大盤」，理由是油價近期和長期都面臨上漲風險。

上周，摩根大通表示油價可能攀升至每桶150美元的高位，並建議投資人買進這類股票，認為能源超級周期在暫歇後又捲土重來。

摩根大通選出13檔在上行周期中值得持有的「關鍵全球性股票」，將這些股票列入「超級周期俱樂部」，榜上有名的有埃克森美孚、Marathon Oil 和貝克休斯以及加拿大油砂生產商Cenovus Energy。全球而言，摩根大通還建議買入道達爾、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、中國石油和澳大利亞Beach Energy。

克蘭諾維奇在周一的每周短評中寫道，「我們再次對全球能源股轉為看漲，」他承認能源股一直難以跟上原油價格飆升的步伐，油價表現遙遙領先。這種動態可能會出現變化，摩根大通認為油價上漲將吸引更多投資人投入這類股票。

克蘭諾維奇也打破了看跌全球整體股市的立場。他表示，日本股市可能會表現較佳，因為全球緊縮政策機制激發海外投資人的長期興趣。

同時，他也表示大陸股市現在正走向「買入區」。

隨著中國10月份數據將揭曉，包括黃金周假期的旅遊和零售銷售以及房地產交易數據，投資人可能會在陸股找到機會。摩根大通的看漲陸股，是基於地方政府可能宣布融資機制，10月底中共中央政治局常委會會議也可能宣布新的刺激措施。

摩根 油價 陸股 日股 通膨

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