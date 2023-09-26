快訊

劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地

用路人注意！國1北上大雅交流道吊車故障 台中多處路段成停車場

道安危機！「藥駕」交通事故年奪300命 常見3大藥物曝光

ChatGPT新增語音影像功能 傳照片就能AI聊天

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導
研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI今天宣布，長期以來僅限於輸入文字提示的生成式人工智慧（AI）平台將新增語音和影像功能。路透
研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI今天宣布，長期以來僅限於輸入文字提示的生成式人工智慧（AI）平台將新增語音和影像功能。路透

研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI今天宣布，長期以來僅限於輸入文字提示的生成式人工智慧（AI）平台將新增語音和影像功能。

法新社報導，根據OpenAI說法，付費服務版本中新增的功能可讓用戶與AI對話，甚至「秀出」他們談論有關的內容。

OpenAI在一篇文章中表示，「語音和影像為大家提供更多在生活中使用ChatGPT的方式。」

文中還說，「在旅行時拍下一張地標的照片，就能即時討論當中有趣的地方。」

如何使用新功能的範例，包括拍下冰箱內部的照片就可取得餐點食譜建議，或是拍下孩子的數學作業照片就能幫忙解決題目。

根據OpenAI說法，語音和影像功能將在未來幾週內向ChatGPT Plus和Enterprise用戶推出，最後會進入蘋果（Apple）和谷歌（Google）智慧型手機作業系統。

OpenAI說，「你現在可以使用語音與你的助理進行來回對話。隨時隨地與它交談，為你的家人要求提供一個睡前故事，或解決餐桌上的爭論。」

這家新創公司也說，OpenAI與配音員合作，使得語音互動更逼真。

OpenAI 語音 ChatGPT

延伸閱讀

亞馬遜攻AI 攜手新創

微軟較勁谷歌 Bing引擎將嵌入DALL-E 3影像生成器

如何對ChatGPT下「咒語」？清大AI虛擬助教預計9月上課！

碩網攜手微軟 打造 LINE TAXI 及北捷一站式智慧場景服務

相關新聞

全球暖化加速！南極海冰面積又創新低 比37年前少100萬平方公里

美國國家冰雪數據中心（NSIDC）25日指出，南極周圍海冰在今年冬季已創下新低，佐證科學家的恐懼，南極氣候變遷的影響正在...

ChatGPT新增語音影像功能 傳照片就能AI聊天

研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI今天宣布，長期以來僅限於輸入文字提示的生成式人工智慧（AI）平台將新增...

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，關於聯準會（Fed）的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通...

和碩印度清奈廠周日火災後 今續停工一日

和碩（4938）印度清奈（Chenai）廠區周日發生火災。知情人士告訴路透，和碩已通知員工今天（周二）不必到班，連續兩天...

頁岩油企CEO：若無新探勘 油價可能飆上150美元

根據石油大亨哈姆（Harold Hamm）旗下頁岩油公司Continental Resources的說法，如果美國政府不...

美元指數一度漲逾106 日圓因美日利差拉大貶向150關卡

美元兌日圓周一觸及11個月來最高，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）也觸及近10個月最高，聯準會（Fed）鷹派的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦