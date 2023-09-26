ChatGPT新增語音影像功能 傳照片就能AI聊天
研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI今天宣布，長期以來僅限於輸入文字提示的生成式人工智慧（AI）平台將新增語音和影像功能。
法新社報導，根據OpenAI說法，付費服務版本中新增的功能可讓用戶與AI對話，甚至「秀出」他們談論有關的內容。
OpenAI在一篇文章中表示，「語音和影像為大家提供更多在生活中使用ChatGPT的方式。」
文中還說，「在旅行時拍下一張地標的照片，就能即時討論當中有趣的地方。」
如何使用新功能的範例，包括拍下冰箱內部的照片就可取得餐點食譜建議，或是拍下孩子的數學作業照片就能幫忙解決題目。
根據OpenAI說法，語音和影像功能將在未來幾週內向ChatGPT Plus和Enterprise用戶推出，最後會進入蘋果（Apple）和谷歌（Google）智慧型手機作業系統。
OpenAI說，「你現在可以使用語音與你的助理進行來回對話。隨時隨地與它交談，為你的家人要求提供一個睡前故事，或解決餐桌上的爭論。」
這家新創公司也說，OpenAI與配音員合作，使得語音互動更逼真。
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