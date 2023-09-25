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面臨更大問題！法國興業首席經濟學家：陸經濟無望超越美國

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
法國興業銀行的全球首席經濟學家巴德說，中國大陸可能會遏止其房地產危機，但經濟只會緩慢成長，而且可能永遠無法超越美國。路透
法國興業銀行的全球首席經濟學家巴德說，中國大陸可能會遏止其房地產危機，但經濟只會緩慢成長，而且可能永遠無法超越美國。路透

法國興業銀行（Societe Generale）的全球首席經濟學家巴德（Klaus Baader）表示，中國可能遏止其房地產危機，但經濟只會緩慢成長，而且可能永遠無法超越美國

巴德告訴彭博電視台，即使當局一波波穩定房市的嘗試獲得成功，中國大陸還須面臨更重大的問題。他說：「我更關心的是，你能否在中國重建對私人部門的信心—我認為這是一個更大的挑戰」，「中國偉大的成長故事已經結束。」

中國恒大集團可能遭清算的疑慮，導致房地產股在25日重挫，跌幅為九個月來最大。上周，經濟合作發展組織（OECD）下修了對中國大陸國內生產毛額（GDP）的成長預測，並表示明年的成長率可能不會超過5%。

巴德說：「人們一直在猜測，中國經濟何時會超越美國，但我認為這不會發生」。「因為一個工業化模式—而且是由房市驅動—你不可能永遠這樣做，特別是當你的人口正在萎縮時」。

曾任職於雷曼兄弟（Lehman Brothers）的巴德表示，這項中國金融內爆的「主要風險」（讓人想起2008年這家美國投資銀行的倒閉）可能不會出現，因為大陸的銀行體系是由國家掌控。即便如此，他認為中國經濟擴張力道疲軟將成為常態。

巴德指出：「中國經濟成長最糟的時期已經過去，但將會是一種非常溫和的成長模式—無法與往昔相比擬」。「我擔心中國的成長模式已經破碎，而且到目前為止，還沒有人提出新的模式」。

美國 雷曼兄弟 房地產 北京

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