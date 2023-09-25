英國央行將延後全球銀行業改革案 FT：改為後年7月實施

為仔細研究數量龐大的產業意見回饋，英格蘭銀行（央行）決定將最新的全球金融危機後銀行業改革方案再延後六個月實施，與美國宣布上路的期限2025年7月相同 。

這些銀行業的新規則，是更廣泛的巴塞爾協定3（Basel III）改革一環，也是全球政策制定者為使銀行業免受過度冒險行為影響所做的最後努力。這種過度冒險行為最終導致2007~2008年全球金融危機。

這套改革方案包括，限制銀行決定需要多少資本以支持某些貸款和交易的能力—這些措施通常會增加銀行的成本，但英國央行說，目標不是要增加銀行的成本。

多名了解此計畫的人士告訴英國金融時報（FT），英國央行正準備在未來幾周公布，實施期限將延後至2025年7月，與美國今夏宣布的2025年7月期限相吻合。這些規則原定要在2025年1月上路，而這已比最初的2021年1月目標遲延了好幾年。

英國銀行業者拒絕了英國央行的一些提議，聲稱這些提議將使它們在與歐盟銀行的競爭時處於不利地位。歐盟政策制定者採取非常友善銀行業的立場，致使歐洲央行（ECB）警告說，這種做法可能會使歐洲銀行留給外界監管鬆懈的不良印象。