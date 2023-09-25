南韓政府將短期擴大對消費者購買電動車的補貼，以刺激電動車銷量，當局將在本周初公布補貼細節。

韓國時報報導，南韓財政部長秋慶鎬最近已公布一項擴大補助電動車買家的計畫，目標是提振電動車需求。財政部發言人說，財政部和環境部正在調整細節，將在本周公布。

環境部發言人也證實，當局推動增加這項補貼措施的預算。環境部是處理這項議程的主管機關。

近來南韓電動車銷量下滑。環境部的數據顯示，南韓8月電動車銷量較去年同期銳減34.1%至9,553輛，若跟7月相比，也下降26%。

在南韓，購買價格低於8,500萬韓元的電動車，可以獲得補貼。當購買低於5,700萬韓元的電動車，可獲得全額補貼，但購買價格介於5,700萬~8,500萬韓元的電動車，只能獲得一半的補貼。

秋慶鎬強調，這個產業的全球競爭日益激烈，迫切需要提高南韓對電動車的需求，「我們正考慮採取具體措施，帶動這裡的電動車需求，因電動車銷售下滑，將影響國內消費。」