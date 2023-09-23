油價周線收跌 終結近一個月漲勢、金價微升

國際油價兩大指標周五漲跌互見，周線則是雙雙收低，終結先前連續三到四周的漲勢。周線下跌除了受到獲利了結拖累，市場也擔憂俄羅斯禁止汽、柴油出口造成的供應短缺，同時權衡美國未來仍會升息所帶來的需求困境。黃金在前一個交易日創下逾兩周最大跌幅後，周五微漲。

布蘭特原油周五微跌0.03美元或0.03%，結算價報每桶93.27美元。布蘭特原油期貨價格周線下跌0.3%，結束了此前三周連漲的勢頭。

美國西德州原油上漲0.40美元，或0.45%，報每桶90.03美元。西德州原油期貨價格周線下跌0.03%，為四周來首次下跌。能源服務公司貝克休斯最新數據顯示，美國活躍石油鑽機數本周減少八座至507座，降至2022年2月以來最低水準。石油鑽機數是一個衡量未來產量的指標。

BOK Financial負責交易的資深副總裁Dennis Kissler說：「投資人預期，隨著煉油廠進入檢修期，10月需求將放緩，而且利率上升將進一步給市場帶來壓力。」

先前市場因為擔心供應問題，油價兩大指標在前三周已經上漲了10%以上。美國聯準會理事鮑曼周五評論利率政策時，則是特別提到能源價格可能進一步上漲，是她正在關注的一個通膨特殊風險。

俄羅斯周四宣布暫時禁止向大多數國家出口汽油和柴油，預計這將使供應趨緊。根據塔斯社報導，俄羅斯石油管道運輸公司（Transneft）周五已開始暫停向波羅的海和黑海的主要碼頭Primorsk和Novorossiysk運送柴油。

黃金雖在周四創近兩周最大跌幅，周五黃金現貨輕微反彈0.3%，周線仍有小幅上漲。利率上升對黃金這類沒有利息的投資標的不利。自7月底以來，金價一直在每英兩1,900～1,950美元的區間內窄幅波動，逢低買盤持續抵消ETF的資金流出。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說，金市主要焦點放在美國聯準會將在更長時間內維持高利率，聯準會的鷹派立場推動美元和美債殖利率攀升，不僅對黃金，而且對整個大宗商品市場都造成壓力。