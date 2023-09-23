美中宣布 成立經濟領域工作組

大陸與美國的經濟官員溝通有了新進展，雙方宣布成立「經濟領域工作組」，將由兩邊的財政部、央行高級官員定期或不定期舉行會議，溝通經濟、金融相關問題。

央視新聞廿二日晚間報導，為落實雙方元首共識，根據大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長葉倫達成的共識，雙方商定，成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

報導指，「經濟工作組」由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作組」由中國人民銀行（即大陸央行）和美國財政部副部長級官員牽頭。兩個工作組「將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流」。

大陸與美國其實有不少經貿機制運行，如中美戰略經濟對話、中美聯合經濟委員會，但近年幾乎都沒有繼續正常運作。美中貿易戰爆發後，雙方也曾進行過貿易談判，並曾在二○二○年一月十五日於美國華盛頓簽署「經濟貿易協定」。

不久前美國商務部長雷蒙多八月底訪問大陸與大陸商務部長王文濤會談後，雙方宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通管道，包含成立了一個由中美副部長級和司局級的政府官員組成的「工作組」，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。

央視旗下媒體帳號「玉淵譚天」評論指，成立工作組是水到渠成，背後是兩國財金團隊對中美兩國元首峇里島會晤重要共識的持續推動與落實，進一步推動中美經濟、金融領域的溝通與合作。

文章列舉，美方對華單邊打壓制裁措施一直沒有停下，兩個工作組的建立也是搭建起一個平台，中方可就此持續進行交涉鬥爭。文章還提到，雙方坐下來，談起來，顯然不只有利於中美，也有益於世界，因為眼下世界經濟的疫後復甦和持續成長並不樂觀。

「玉淵譚天」稱，相通則共進，相閉則各退。中美經濟領域工作組的建立，提供了相通的平台，創造了共進的契機。