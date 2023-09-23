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日銀維持現狀 未來仍偏「鴿」

聯合報／ 國際中心、編譯簡國帆／綜合報導
日本銀行（央行）22日維持超寬鬆貨幣政策不變，對未來貨幣政策的前瞻指引也保持鴿派傾向。 美聯社
日本銀行（央行）22日維持超寬鬆貨幣政策不變，對未來貨幣政策的前瞻指引也保持鴿派傾向。 美聯社

日本銀行（央行）二十二日一如市場預期維持超寬鬆貨幣政策不變，對未來貨幣政策的前瞻指引也保持鴿派傾向，表示大規模貨幣刺激政策仍不急於退場，對期盼看到貨幣政策正常化跡象的投資人當頭潑下一盆冷水，日圓兌美元二十二日盤中應聲貶值百分之○點四。

日銀決議維持短期利率目標在負百分之○點一不變，殖利率曲線管控政策也未改變：日本十年期公債殖利率目標仍在接近零的水準，依然允許上下波動區間為○點五個百分點，硬上限保持在百分之一。

日銀重申，必要時將維持超寬鬆貨幣政策，以穩步實現百分之二通膨目標。日銀總裁植田和男昨指出，將繼續實施貨幣寬鬆政策，鑑於與經濟及物價不確定性極高，尚無法就調整政策時機和具體因應對策措施拿定主意。

日銀按兵不動暗示植田可能採中立立場，保留各種決策可能性。

日本 通膨 植田和男

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