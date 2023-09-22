怎麼那麼好！「這家公司」CEO自願減薪10% 也要為員工加薪

美國收納品連鎖專賣店The Container Store正面臨非常強勁的零售業逆風，但有部分員工今年仍有望加薪，原因是執行長馬霍特拉（Satish Malhotra）自願減薪10%，抵銷其他員工加薪衍生的人事成本。

財星雜誌報導，根據該公司交給證管會（SEC）的申報文件，從10月1日起算的六個月內，馬霍特拉的基本薪資將從92萬5,000美元減至83萬2,500美元，減幅達10%。他2022年的總薪酬為257萬美元。目前不清楚這家公司員工的平均加薪幅度。

The Container Store上月初公布，到7月1日為止的本年度第1季，經調整後淨損1,010萬美元，虧損金額較去年同期擴大逾2,000萬美元。

該公司在5月宣布裁員，影響約15%支援中心員工和3%配送中心與零售門市員工，但未公布受影響的員工數。

馬霍特拉為此簽署了法務長準備的一封信函，證明他不認為自動減薪違反合約，並放棄以臨時減薪作為離職充分理由的權利。馬霍特拉原本可以選擇離職，就有資格獲得資遣費與相關福利，等同他基本薪資的兩倍。