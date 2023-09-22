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最後監管阻礙英國鬆口 微軟併動視暴雪可望10月中過關

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國競爭暨市場管理局（CMA）表示，微軟的最新提案為其併購動視暴雪一案核准過關開啟了大門。路透
英國競爭暨市場管理局（CMA）表示，微軟的最新提案為其併購動視暴雪一案核准過關開啟了大門。路透

微軟Microsoft）對遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的690億美元收購案，可望在10月通過最後一道監管阻礙。英國反托辣斯機構已暗示，將接受微軟提出的最新讓步，結束逾一年半來為完成這筆遊戲史上最大交易所做的漫長等待。

彭博資訊報導，英國競爭暨市場管理局（CMA）22日表示，微軟的新提案為這筆交易的過關開啟了大門。這份調整過的提案將出售部分的遊戲權利給法國遊戲發行商育碧（Ubisoft），預料將為雲端遊戲領域維持幾年的開放競爭。CMA表示，將會繼續討論這項提案到10月6日。

CMA這番發言代表這項一度被認為沒希望的交易，將華麗復活。微軟已成功擊退美國聯邦貿易委員會（FTC）於法院上對此案提出的挑戰，歐盟也在5月批准此案，如今只剩CMA成為此案僅存的監管障礙。

微軟22日在美國的股價盤前上漲0.6%，動視暴雪則大漲1.8%；育碧在法國股市早盤則大漲3.7%。

微軟副董事長暨總裁史密斯（Brad Smitch）表示，將繼續致力於在10月18日前贏得完成交易的最後批准。

微軟 Microsoft 動視暴雪 英國 美國

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