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日銀按兵不動、維持鴿派指引 日圓應聲貶值

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本銀行（央行）22日一如市場預期般維持超寬鬆貨幣政策不變，對未來貨幣政策的前瞻指引也保持鴿派傾向。路透
日本銀行（央行）22日一如市場預期般維持超寬鬆貨幣政策不變，對未來貨幣政策的前瞻指引也保持鴿派傾向。路透

日本銀行（央行）22日一如市場預期般維持超寬鬆貨幣政策不變，對未來貨幣政策的前瞻指引也保持鴿派傾向，表示大規模貨幣刺激政策仍不急於退場，對期盼看到貨幣政策正常化跡象的投資人當頭潑下一盆冷水，日圓兌美元22日盤中應聲貶值0.4%。

日銀決議，維持短期利率目標在負0.1%不變，殖利率曲線管控（YCC）政策也完全沒變，也就是日本10年期公債殖利率目標仍在接近零的水準，依然允許上下波動區間為0.5個百分點，硬上限也保持在1.0%。

日銀也重申，只要有必要，將維持超寬鬆貨幣政策，以穩步實現2%的通膨目標。由於日圓最近維持弱勢，一些日銀觀察家原本預期日銀可能調整前瞻指引，但日銀仍重申先前承諾，暗示依然擔心經濟的下行風險。

日圓兌美元22日盤中應聲貶值0.4%，報148.17日圓兌1美元。

日銀按兵不動，暗示總裁植田和男可能採取中立立場，保留各種決策可能性，並且在日本時間22日下午3時30分（台灣時間22日下午2時30分）召開的決策後會記者會上，試著避免加重日圓的貶值壓力。

日圓價位現在仍高於促成日銀一年前干預匯市的水準，但日圓的8月實質購買力已降至1970年有數據以來最低。儘管日本當局持續警告準備再度進場，但日銀決策對日圓走勢的影響力可能更大。

現在匯市交易員都在緊盯今天的決策會不會重演一年前的劇本。當時的日銀總裁黑田東彥也承諾維持貨幣寬鬆措施，幫助加速日圓貶速，促成日本政府24年來首度干預匯市。

日本 通膨 植田和男 日銀 日圓

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