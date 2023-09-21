92歲媒體大亨梅鐸 突辭去新聞集團與福斯公司董事長
高齡92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），21日突發表聲明宣布將辭去新聞集團（News Corp）和福斯公司（Fox Corp）董事長職位。但他不忘強調，這兩家媒體公司目前的體質狀況健全，他自己也很健康。
該聲明寫道，目前「我們擁有的良機，遠超過我們面臨的挑戰」；「我們完全有理由樂觀以對接下來幾年（的媒體產業前景），而我本人當然會、也計畫在此參與其中。然而，言論自由的戰鬥及思想自由的戰鬥，從未如此激烈」。
該聲明還提到，梅鐸未來將擔任這兩家公司的榮譽董事長，其子拉克蘭（Lachlan Murdoch）將接任新聞集團與福斯公司董事長，並繼續擔任福斯公司執行長。拉克蘭對此表示，「我們很感謝（梅鐸）他將出任榮譽董事長，也知道他將持續提供兩家公司寶貴的忠告」。
梅鐸在該聲明中表示，回顧自己整個職業生涯，他每天都跟新聞及信念交戰，今後也不會有所改變。但對他而言，轉換不同角色的時候到了。
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