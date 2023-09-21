Uber Eats將推出AI助手 客製化推薦餐點和促銷優惠
總部位於美國舊金山的優步（Uber Technologies）今天表示，其餐點外送平台將接受更多支付選項，並推出人工智慧（AI）助手，以協助用戶找到優惠並探索不同的餐點選項。
路透社報導，Uber Eats將設立專區來展示促銷優惠，稱為「促銷走道」（Sales Aisle）。新功能將於今年或2024年正式推出。
各大餐飲外送平台為提供更細緻的服務，並讓應用程式更方便使用，因此一直在投資AI。
優步的競爭對手Instacart與開發熱門聊天機器人ChatGPT的公司OpenAI合作，並於5月推出「詢問Instacart」（Ask Instacart），這是一款AI驅動搜尋工具，旨在幫助客戶解決採購雜貨的問題。
彭博7月曾報導，DoorDash也在開發一款名為DashAI的聊天機器人，以加快訂餐速度。
Uber表示，該公司還與Managed Medicaid和MedicareAdvantage等聯邦醫療保健計畫合作，並將於2024年開始在Uber和Uber Eats上接受相關豁免付款。
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