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東芝確定退市 JIP領軍的財團掌逾2/3股權 達私有化門檻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
東芝周四宣布，由私募股權基金日本產業合作夥伴（JIP）領軍的2兆日圓收購案大功告成，達到將公司私有化的門檻。路透
東芝周四宣布，由私募股權基金日本產業合作夥伴（JIP）領軍的2兆日圓收購案大功告成，達到將公司私有化的門檻。路透

東芝公司周四表示，由私募股權基金日本產業合作夥伴（Japan Industrial Partners，JIP）領軍的財團所提出的2兆日圓（約135億美元或台幣4,400億元）收購案大功告成，已達到將公司私有化的門檻。

上月宣布並於周三結束的收購提議共取得東芝78.65%的股份，超過三分之二，足以請走剩下的股東，全面掌控該公司。這應該會是日本今年規模最大的收購交易。

上市歷史長達74年的東芝表示，做成決定後，會宣布從東京證交所退市的日期。退市將為該公司醜聞不斷、虧損累累的十年困境畫上句點。

東芝2015年因財報灌水、支付了日本史上最高金額的罰款；後因核能事業投資錯誤，認列了63億美元的資產減損，並出售記憶體晶片業務，後者重組為現在的鎧俠；2021年，東芝宣布公司一拆三的計畫，但隔年修改為一拆二，執行長綱川智為引發混亂局面辭職負責；今年稍早，東芝營運長柳濑五郎因不當報銷交際費而下台。高管和債權人說，私有化能讓該公司專注於長期戰略。

東芝 日本 核能

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