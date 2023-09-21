英特爾開發ASIC加速器 台廠有望受惠

美商晶片大廠英特爾（Intel）今天宣布正在開發一種特殊應用晶片（ASIC）加速器，用於降低全同態加密（FHE）相關的效能負擔，同時為FHE編碼的開發者開發加密運算軟體套件。

市場認為，英特爾擴大布局ASIC，台灣ASIC廠商包括創意電子、智原、世芯-KY有望受惠。

FHE是允許用戶在不先解密的情況下，對加密資料執行運算的技術。

在美國聖荷西舉辦的英特爾創新日（2023 IntelInnovation）大會進入第2天，英特爾技術長勞明達（Greg Lavender）介紹英特爾開發者優先、開放式生態系的理念，以及如何確保所有人都能掌握人工智慧（AI）商機。

勞明達透過新聞稿表示，開發者社群將成為產業轉型的催化劑，協助業界利用AI滿足當前和未來的需求。每個人都可以也應該負責任地部署AI，如果開發者受限於軟硬體的選擇，發展全球化規模的AI使用案例範圍也隨之受限。

勞明達說，英特爾的AI軟體策略，是以開放式生態系和開放式加速運算為基礎，實現無所不在的AI。

英特爾表示，隨著世界愈來愈依賴AI解決大型且複雜的問題，人們愈來愈需要確保AI模型、資料及運行平台的安全性，以免遭到篡改、操縱和盜竊。FHE允許直接在加密資料上進行運算，儘管實際執行上會受到運算的複雜性和間接成本限制。

英特爾正在開發一種ASIC加速器，並將推出一個加密運算軟體套件的測試版，讓研究人員、開發者和用戶社群學習和嘗試FHE編碼，相關軟體套件會在今年稍晚推出。