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巴西降息2碼 暗示利率進一步調降利率

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
巴西央行位於首都巴西利亞的總部。 路透
巴西央行位於首都巴西利亞的總部。 路透

巴西央行周三（20日）連續第二次降息2碼（0.5個百分點），矢言接下來的幾次利率會議都將保持相同速度的貨幣寬鬆，主要是密切留意的服務業通膨已見放緩。

巴西央行周三符合彭博訪調分析師的預期，調降基準利率Selic至12.75%，也遵循了該行先前發布的指引。

巴西央行理事會在說明此次利率決策的新聞稿中指出，「委員會成員一致預期，在未來的幾次會議中，將以相同的速度進一步降息」。「對於減緩通膨的過程中，要保持必要的緊縮性貨幣政策而言，這樣的速度是適當的」。

巴西央行8月執行2020年以來首次降息，在那之前的12個月裡，巴西利率在六年高點。巴西經濟活動在貨幣緊縮時，依舊保持韌性。

Asa投顧經濟學家Leonardo Costa說，「巴西央行決策官員們的行動審慎又節制，因為他們需要更多服務業通膨減緩的證據」。

巴西央行的降息決策之前，美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，但暗示今年美國會再升息一次，而且高利率會維持更久。除了巴西之外，多個拉丁美洲國家，如：智利、秘魯、烏拉圭、巴拉圭，也都開始採行貨幣寬鬆。

巴西 通膨 美國

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