Fed利率決策／新債王、小摩CEO這樣看

在美國聯準會宣布，聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%的22年高點不變後，有「新債券天王」之稱的知名固定收益基金經理人岡拉克（Jeffrey Gundlach）說，這是美國央行近來做出的最佳決策之一。稍早之前，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）指出，聯準會可能在未來幾個月持續升息抗通膨。

岡拉克接受CNBC訪問時談到聯準會主席鮑爾表示：「我認為他說的都沒錯。」他提出，美國經濟正遭遇逆流，包括債務增加，而聯準會使用的數據因學貸還款重啟、車廠工人罷工和通貨膨脹等事件，變得失真不可靠。所以聯準會謹慎行事，採取靜觀其變的態度是對的。

岡拉克說，油價上漲會增加額外多升息一次的機率，因為那推高了消費者物價指數（CPI），「會有問題」。

由於失業率有可能在明年第1季跨越三年移動平均線，再加上其他不利因素，包括政府停擺風險在內，岡拉克預測，美國經濟可能在未來四到六個月放緩。這種情況下，他認為公債會具吸引力，比較是短期而非長期的事。

執掌小摩多年的戴蒙周三在底特律經濟俱樂部主辦的一場活動上表示，聯準會開始升息時慢了一步，過去18個月的快速升息是在追趕進度。他的評論是在聯準會公布維持利率不變的決定之前，不過，官員暗示，今年再升息一次後，借貸成本可能在更長時間內維持高檔。

戴蒙說，聯準會將不得不再次升息的機率變高，他指的是「距今四個月、六個月——通膨率是4%，而且因為種種原因降不下來」。