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大型科技股拖累美國股市下跌 Fed還會升息更高且更久

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場人士認為，Fed承認經濟表現強勁，也降低明年降息次數的預測，這表示在更長時間內保持較高利率很可能是Fed繼續採取的路徑。美聯社
市場人士認為，Fed承認經濟表現強勁，也降低明年降息次數的預測，這表示在更長時間內保持較高利率很可能是Fed繼續採取的路徑。美聯社

美國股市三大指數周三全面下跌，科技股跌得最重，聯準會（Fed）一如市場預期維持主要利率不變，但預告可能還會升息。市場大多不樂見這一訊息。

道瓊工業指數下跌76.85點，跌幅0.2%，收在34,440.88點；標普500指數下跌41.75點，跌幅0.9%，報4,402.2點；那斯達克綜合指數大跌209.06點，跌幅1.5%，收在13,469.13點。

美國公債殖利率徘徊在至少15年高位附近，對利率敏感的大型成長股微軟、蘋果和輝達（Nvidia）拖累那斯達克綜合指數最重，也表明華爾街終於接受較高的借貸成本將持續更長一段時間這一現實。

微軟跌2.4%，蘋果跌2%，輝達跌2.9%。

Apollon Wealth Management投資長Eric Sterner說：「Fed的言論以及債市和股市的表現之間一直存在分歧。現在他們的表現開始一致了。」

Sterner說，隨著利率上升推高債券殖利率，吸引投資人將更多現金轉投公債市場，科技股面臨的壓力將越來越大。

基準10年期美國公債殖利率周三跌至4.346%，但仍接近2007年以來最高水平。對投資人的通膨預期更敏感的2年期債券殖利率升至5.118%，為2006年以來的最高水準。

從與聲明一同發布的點狀圖來看，Fed預料今年將再升息25個基點，利率將在5.50%-5.75%觸頂。SEP預測還預計明年降息50個基點，少於6月預測。

根據最新預測，到明年年底，聯邦基金目標利率將降至5.1%，到2025年底降至3.9%。

「經濟預測摘要」（SEP）預測顯示，到年底通膨率將降至3.3%，更接近Fed 2%的目標。

Fed主席鮑爾在會後記者會對樂觀的經濟預測降溫，並警告對抗通膨還有很長的路要走。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，Fed承認經濟表現強勁，也降低明年降息次數的預測，這表示在更長時間內保持較高利率很可能是他們將繼續採取的路徑。

在標普500指數的11大類股中，對利率敏感的通信服務股和科技股跌幅最大。

營銷自動化公司Klaviyo在紐交所首日上市跳漲9.2%，這是繼安謀（Arm）和配送服務公司Instacart 後，最近第三家首次公開發行股票。

Instacart 大跌10.7%，而最近上市的安謀下跌了4.1%，表明投資人對其他科技新股的熱情有所降溫。

圖片分享公司Pinterest上漲3.1%，此前這家公司宣布買回高達10億美元的股票。

指數 Fed 科技股

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