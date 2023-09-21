Fed利率決策／這次如預期按兵不動 暗示今年可能再升一次

聯準會（Fed）在美東時間9月20日下午2時（台灣9月21日凌晨2時）結束一連兩天的政策會議並公布會後聲明，宣布聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%的22年高點，符合市場預期，但從官員的利率預測可看出，今年可能再升息一次，且明年降息的次數可能比先前預測的還少。

決策官員中有12人認為今年還要再升息一次，另外7人則預期利率維持在目前水準。如果最終確實再升息一次，應該也就是這輪緊縮周期中最後一次。但利率接下來傾向維持在高檔更久一點。

根據Fed在決策會後公布的利率點狀圖，今年可能再升息一次，讓利率來到5.6%，明年則可能降息兩次，比6月會後公布的次數還少兩次，利率則降到5.1%。

對於2025年的利率水準預測，也比先前高，從3.4%調升到3.9%。至於更長期來看，決策官員仍認為2026年時基準利率為2.9%，比Fed認為的「中性利率」水準還高。這也是決策官員首次提供2026年的利率預測。

國內生產毛額（GDP）方面，今年預估有望成長2.1%，是6月預測值的兩倍多，代表官員認為短期內不會陷入衰退，2024年的GDP成長率也從1.1%上修到1.5%。

通膨率預測則獲下修，今年核心PCE指數年升率預估為3.7%，比6月時的預測少了0.2個百分點，失業率也從上次預測的4.1%降至3.8%。

美股道瓊指數維持漲勢，但漲幅比決策公布前稍見收斂，那斯達克綜合指數跌幅擴大；兩年期美債殖利率反彈，並觸及2006年來新高。