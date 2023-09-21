Fed利率決策／憂過早降息 通膨固著 新興股匯承壓

本周是超級央行周，包含美國聯準會（Fed）在內，全球至少有12國央行將宣布貨幣政策決議。開發中國家成長趨緩之際，央行可能為了要刺激經濟，過早降息，讓通膨更為固著。市場對利率政策失誤的憂心，壓抑新興市場股匯市表現。

彭博資訊報導，Monex集團貨幣分析師主管哈維表示：「現在成長疲弱是新興市場的最大風險。這也提高了過早降息、通膨復甦的恐懼，可能會讓通膨更加固著在高於目標值的水位，也可能引發政治干預。」

以巴西為例，該國的實質政策利率高居世界第二，支撐巴西的降息周期。但巴西今、明兩年的成長將放緩，央行首要之務應該放在對抗通膨或提振成長，外界看法不一。

Ambrosia Capital固定收益分析師希格認為，巴西經濟動能減弱，決策者應該一如中國大陸，聚焦在支撐成長。另一方面，縱使哥倫比亞的經濟成長，估計將從去年的7.5%，今年降至1.5%，匈牙利則面臨經濟衰退，但這兩國的通膨之戰有待努力，降低物價方面還有很多要做。

富達國際基金經理人格瑞爾說，即使新興市場對經濟困境的憂慮加深，但要讓通膨受控制，仍有很長的路要走。通膨在阿根廷和土耳其仍是巨大問題，對印度等國來說也相當棘手。成長方面，中國大陸的經濟指標疲軟，政策持續緊縮，富達擔憂中國未來幾季的經濟走向。

此種情況下，今年來新興市場的股市漲幅從兩個月前的接近10%，如今僅剩1.4%，遠遠落後美國標普500指數的攀漲16%。MSCI新興貨幣指數也從2月的上揚近3%，漲幅縮小至不到1%。