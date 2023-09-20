國際油市對大陸市場依賴可能畫下句點？專家：未來3到5年達頂點

專家指出，中國大陸的石油需求在未來三到五年後就會到達頂點，加以現在中國大陸經濟仍沒起色，國際油市過去20多年來對中國大陸的依賴，可能即將告終。

美國財經媒體CNBC報導，Facts全球能源公司董事長菲夏拉吉（Fereidun Fesharaki）在最近的能源會議說，「過去20年來，油市都仰賴中國、中國、中國支撐市場的故事，這個題材正走向完結」，他預測中國大陸的石油需求將在三到五年後攀峰，「在全球（石油）市場，我們現在必須著眼印度等國家，或其他大國，建立需求面的韌性」。

調研公司Wood Mackenzie也有類似看法，預期中國大陸石油需求將在2027年以前達到高峰，之後將持續下滑。Wood Mackenzie石油與化學品顧問夏世青（Shiqing Xia，譯音）指出，「隨著中國積極推動能源轉型…以及長期整體經濟成長己緩，中國的石油需求到2027年時將觸頂之後，接著將（轉為）長期下滑」。

中國大陸2020年已設定2060年要達到碳中和目標，並宣示力拚在2030年以前，讓碳排到頂。

夏世青與菲夏拉吉一樣，都預期印度會補上中國大陸石油需求的缺口，認為在2030年代結束時，印度將取代中國大陸，成為最大的需求成長中心，「在中國以外，印度與東南亞其他新興經濟體的整體石油需求（將）持續成長到2040年代初」，並預測「未來20年，亞洲的成長引擎將是印度和東南亞」。

印度第2季經濟成長7.8%，增幅為一年來最大，被廣泛認為有望在2030年前成為全球第三大經濟體。

國際能源署（IEA） 去年底發布的報告顯示，目前煤炭仍占中國大陸能源組合的最大宗，達55%，石油與其他液態能源占19%，較乾淨的燃料占比相對低，但天然氣、核能、再生能源等消耗2001年來穩定上升。

也有一些分析師不認同中國大陸石油需求近期就會達到高峰，這個時程可能會拉長好幾年、甚至好幾十年。

LSEG石油研究亞洲主任Yaw Yan Chong指出，中國大陸有在6060年前達成淨零碳牌的目標，這也是他預估石油需求攀峰的時間點。他說，中國大陸進口的原油主要為精煉成柴油和汽油，但因為中國大陸今年電動車爆發性成長，汽柴油的必要性將降低，中國大陸也大多用煤炭發電，很少用石油。

也有分析師指出，若沒有重大的科技創新，中國大陸未來20~30年的石油需求都不會停止。Rapidan能源集團總裁麥克納利說：「沒有重大的天然氣蘊藏發現，也沒有再生能源或替代能源的技術突破，我們預期中國的石油成長至少20~30年都不會終結，但需求成長率有可能放緩。」