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鑽石不再有魅力 價格已下跌2成

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
未經打磨的鑽石價格一路從2022年2月的歷史高點，持續下跌18%，且預計價格還會持續下滑。（Photo by Steve Jurvetson on Flickr under C.C. License）
未經打磨的鑽石價格一路從2022年2月的歷史高點，持續下跌18%，且預計價格還會持續下滑。（Photo by Steve Jurvetson on Flickr under C.C. License）

鑽石恆久遠！但價格卻從2022年高點持續下滑，跌幅將近兩成！專家分析，民眾疫情期間無法外出旅遊，多餘的資金很容易投入奢侈品或珠寶中，但隨疫情趨緩，奢侈珠寶也開始不受待見。此外，人造鑽石興起、中國消費力衰退等因素，也都造成鑽石價格持續下滑。

鑽石投資堪比股票

經濟學人》指出，鑽石除了美觀與表達愛意之外，還有著投資的功能。根據荷蘭提堡大學的研究指出，1999年到2012年間，鑽石每年的投資報酬率將近8%，與股票與房地產不相上下。

鑽石之所以能夠有穩定的回報，除了固定的需求之外，最重要的就是現在鑽石產業由特定廠商壟斷。鑽石業龍頭戴比爾斯至今仍掌握將近4成的鑽石產量，可以隨著需求變化來調整供給，如此就能使得鑽石的價格穩定上漲。

錢都拿去出國

然而，《CNBC》報導，根據今年6月的數據指出，未經打磨的鑽石價格一路從2022年2月的歷史高點，持續下跌18%，且預計價格還會持續下滑。

安加拉珠寶公司執行長達加分析，疫情期間，人們不能出外旅行或消費，就會把多餘的錢花在奢侈品上。然而，隨著疫情趨緩，人們開始重新分配資金，更容易選擇出國遊玩，而非購買珠寶。

人造鑽石興起

此外，人造鑽石逼真度愈來愈高，也對天然鑽石產生衝擊。業者只要在實驗室對碳加壓就能生產出人造鑽石，外觀幾乎與真鑽相同。鑽石研究與數據公司執行長古蘭表示，與天然鑽石相比，人造鑽石的銷售量持續上升，從2023年至今，人造鑽石佔整體鑽石銷售的比例已達到9.3%。

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鑽石 疫情 珠寶

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