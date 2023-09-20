備戰年底購物季 亞馬遜今年旺季大招工25萬人 暴增67%

為迎接年底購物旺季，美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）19日宣布，將聘僱25萬名季節性員工，比去年同期暴增67%，目標百貨（Target）也將聘請約10萬人，和去年差不多，美國郵政總局（USPS）則將聘僱1萬人左右。

亞馬遜今年為年底購物季聘僱的25萬人，遠多於過去兩年設定的15萬人目標。這些勞工主要將負責在亞馬遜的營運網路，處理從消費者下單前、一直到配送出門的貨物。亞馬遜表示，今年已在美國開設50座新的物流中心與其他設施。

亞馬遜說，這些工作包括全職、兼職及季節性的物流中心工作，將遍布全美，其中約3萬個工作位於加州，特定地點還能拿到1,000~3,000美元的一次性簽約獎金，該公司也正投資13億美元於提高客戶物流和運輸勞工的薪資，使平均時薪比去年同期增加7.9%至20.50美元，一些地方的時薪更上看28美元。

目標百貨同日表示，計劃今年稍後聘僱10萬名季節性勞工，多數職位為店內勞工，其他則在供應鏈設施，季節性員工也有機會可轉為正職。目標百貨也打算10月起展開商品折扣活動。

此外，美國郵政總局將招募1萬名季節性勞工，並採用395台新的包裝揀貨機器協助運輸包裹。美國郵政總局今年也不會收取假期附加費，也就是送到住宅區或周六送貨不會額外收費，也不需達到最低運送量。

梅西百貨（Macy's）已宣布今年年底購物季將招攬超過3.8萬名季節性勞工，少於去年的4.1萬人。沃爾瑪（Walmart）還沒宣布今年的購物季招募計畫，但去年聘僱4萬人。

工作媒合業者Challenger Gray & Christmas預測，今年年底購物季延攬的季節性勞工將不多，因為勞動成本升高和消費者信心不穩。該公司也說，今年零售商較晚宣布聘僱計畫，因而更難早期判讀景氣動向。