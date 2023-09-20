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這家石油交易商破壞行情 為美原油漲勢火上加油

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
庫欣的庫存這三個月呈現穩定下滑，目前低於2,250萬桶，是2022年12月以來最低。路透
庫欣的庫存這三個月呈現穩定下滑，目前低於2,250萬桶，是2022年12月以來最低。路透

但彭博引述知情人士報導，原油價格高漲之際，法國道達爾能源（Total Energies）旗下交易事業Atlantic Trading and Marketing Inc.（ATMI）卻願以更高價格採購美國原油，反映實體石油的需求增強，煉油業者為煉油更高利潤不惜追高出價。

西德州中級原油（WTI）期貨價格已上漲超過每桶90美元，而在奧克拉荷馬州庫欣（Cushing）現貨價格高於期貨的溢價也升至去年11月以來最高。海外買家為將原油運抵美國墨西哥灣以便出口，還得多付每桶1至2美元。

對於亞洲和歐洲買家來說，美國是填補石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）減產所造成的全球石油供給缺口的最後選項，如今美國原油漲到這麼高，實在難以下手。這波漲勢勢必帶動美國在內各國汽油和燃料成本上揚，加速全球各地通膨的腳步。

彭博引述知情人士報導，ATMI為取得WTI原油不惜支付高價，所反映的是煉油利潤升高，在全球供油大幅緊縮之際，美國石油市場的競爭也白熱化。儘管煉油業者進入歲修，美國煉油利潤仍然保持在每桶 30 美元的歷史高峰。中國大陸上個月原油加工量創歷史新高，在俄羅斯石油價格變貴之際，也轉向美國進口石油。

實體石油的需求增強，這是今年大半所沒有的現象，令人措手不及。WTI甜而輕的品質並非替代沙烏地阿拉伯和俄羅斯重酸原油的最佳選擇。實體需求增加同時，原油期貨價格也大幅上漲，部分原因是避險基金隨油價反彈也湧進原油期貨市場。

此外，原油期貨曲線也出現重大變化，WTI最近合約價格周二甚至比下個月期貨多達1.33美元，這溢價顯示在庫欣地區期貨交割地的供給不多。

庫欣的庫存這三個月呈現穩定下滑，目前低於2,250萬桶，是2022年12月以來最低。交易人士說，若再減少可能會危及營運。如果庫存低於2,100萬桶，儲油槽的壓力會減弱，抽取槽底的原油也更困難。

西德州原油10月期貨周二下跌0.3% 報每桶91.20美元，盤中稍早曾達每桶93.74美元，也是11月以來最高。

美國 油價 俄羅斯

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