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光出租Nvidia晶片就能收錢 它的AI業務比先前估計更賺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
諮詢業者伯恩斯坦的分析師Mark Moerdler說，微軟AI雲端運算服務可能比最初預期的更賺錢。路透
諮詢業者伯恩斯坦的分析師Mark Moerdler說，微軟AI雲端運算服務可能比最初預期的更賺錢。路透

巴隆周刊（Barron's）引述諮詢公司伯恩斯坦（Bernstein）分析師Mark Moerdler的說法報導，微軟的AI雲端運算服務可能比最初預期的更賺錢。現在買進，股價可能上漲超過20%。

Moerdler周二重申給予微軟股價「優於大盤」（Outperform）的評級，並將目標價由398美元略微調高到400美元。微軟周二小跌0.1%到328.65美元。

他說：「在提供生成式AI產品、平台軟體和設計架構以協助客戶將其數據和AI貨幣化，微軟已經居於領先地位。他們正積極投資GPU/AI超級電腦以滿足強勁需求。」

根據Moerdler的估計，一顆輝達（Nvidia）A100繪圖晶片就能讓微軟這樣的雲端服務供應商賺取每小時1.5美元或每月1,000美元的利潤。經財務模型計算，毋須任何附加軟體或服務，光是GPU租賃業務，毛利率就達到42%。他說，「生成式AI對（微軟）Azure利潤率的負面影響比預期小」。

他也認為微軟會增加更多較高利潤的技術，包括預先建置的AI模型和其他AI服務，推升營收和獲利。

微軟本身也樂觀看待其AI前景。本月稍早，微軟財務長胡德（Amy Hood）證實該公司先前預測，AI工具組的營收將比歷來其他任何軟體業務更快達到100億美元規模。

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